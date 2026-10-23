Agenda: qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula

Este domingo 25 de octubre lleva a los consentidos de la casa al Trick or Play, una tarde de dulces y juegos a partir de las 4:30 pm a 6:30 pm en el área de juegos de Town Center. Prepara tu disfraz favorito y ve a disfrutar con tus hijos una tarde llena de juegos, dulces, premios y mucha diversión para los pequeños de la casa. Si tu pequeño va disfrazado de su personaje o superhéroe favorito, podrá participar por un premio al mejor disfraz.