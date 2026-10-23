Agenda: qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula

La capital industrial ofrece este fin de semana diversas opciones de entretenimiento para disfrutar en familia o con amigos. La agenda incluye noches musicales, festivales temáticos y actividades para los más pequeños del hogar.
Este viernes, a partir de las 8:30 p. m., Deriva Enoteca celebrará su Jazz Night con Egar Figueroa Trío, mientras que mañana, a la misma hora, se realizará el Guitar Night, con la participación de Leo Flores y Ricardo Lagos.
El cantautor guatemalteco se presenta este sábado en el estadio Francisco Morazán a partir de las nueve de la noche. Boletos a la venta en Etickets.
Los aficionados al rock en español también tendrán una oportunidad para cantar los éxitos de Soda Stereo. Este sábado Gravedad Cero tiene preparado un poderoso tributo al legado de Gustavo Cerati y Soda Stereo en La Taberna Stage a partir de las 9 PM. Boletos en preventa: General L150 | VIP L250. En taquilla:General L200 | VIP L300. Reservaciones: 9966-2644.
Mujercitas, ¡últimas funciones!: Este 24 de octubre regresa Mujercitas al teatro del Centro Cultural Sampedrano. La función de las 2:00 PM está agotada. Para la función de las 5:00 PM quedan entradas disponibles. Aprovecha la promoción especial 2x1.Comprá 1 entrada por L 300 y recibe la segunda gratis. Adquiere tus boletos llamando al 9917-4222.
Para los amantes de la cultura asiática, el Geek Fest reunirá propuestas relacionadas con el manga y los videojuegos. Por su parte, el K-Pop Fest ofrecerá una alternativa para los seguidores de la música surcoreana y sus artistas.
Este domingo 25 de octubre lleva a los consentidos de la casa al Trick or Play, una tarde de dulces y juegos a partir de las 4:30 pm a 6:30 pm en el área de juegos de Town Center. Prepara tu disfraz favorito y ve a disfrutar con tus hijos una tarde llena de juegos, dulces, premios y mucha diversión para los pequeños de la casa. Si tu pequeño va disfrazado de su personaje o superhéroe favorito, podrá participar por un premio al mejor disfraz.
No te pierdas el Festival Coreano LG 2026 K-pop Fest que organiza Diunda 7 calle. Las actividades serán desde las 10 am hasta las 4:40 pm.Prepárate para vivir un día lleno de música, baile y mucha energía. Inscripciones abiertas, comunícate al 9798-5252.
Finalmente, ¡llegó la 3era edición del Geek Fest y este año viene con todo! Anime, juegos, cosplay y toda la cultura geek se toman Mega Mall por un día completo. El evento en la plaza central del primer piso y será de 10 am a 6 pm. La entrada es gratuita. Traé a tu escuadrón, arma tu mejor cosplay y vení a vivir la experiencia más otaku de San Pedro Sula.