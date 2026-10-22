"Una corona no te convierte en reina": Miss Tailandia cuestiona a Miss Universo

La controversia en torno a Miss Universo 2026 continúa generando reacciones. Veena Praveenar Singh, Miss Universo Tailandia 2025, expresó su profunda decepción por la manera en que se ha gestionado el conflicto que involucra a seis representantes asiáticas, quienes no viajarían a Puerto Rico para participar en la edición número 75 del certamen.
A través de un mensaje publicado en sus plataformas digitales, Singh cuestionó que una organización que promueve el empoderamiento femenino, la diversidad y la unidad permita que disputas administrativas y comerciales terminen afectando las aspiraciones de las concursantes. La tailandesa defendió la necesidad de garantizar condiciones justas para todas las mujeres que aspiran a representar a sus países.
“Detrás de cada corona hay una mujer que ha trabajado incansablemente, ha hecho sacrificios y ha soñado con representar a su país en el escenario internacional”, expresó la reina de belleza, al subrayar que las candidatas merecen transparencia, dignidad y respeto, independientemente de los desacuerdos que puedan existir entre las organizaciones.
La polémica involucra a las delegaciones de Tailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malasia y Singapur. Miss Grand International (MGI), organización vinculada a la representación de Miss Universo en esa región, informó que las seis candidatas no asistirían al concurso debido a las circunstancias que rodean su participación y a la controversia contractual con la organización internacional.
Según el pronunciamiento de MGI, la decisión está relacionada con un mensaje publicado por Miss Universe Organization el pasado 18 de septiembre, en el que se indicó que la selección de estas candidatas no estaba contemplada en el contrato correspondiente. La organización regional cuestionó las condiciones que, a su juicio, no garantizan plenamente el estatus, la seguridad y el trato igualitario de las participantes.
MGI aclaró que la ausencia de las seis representantes no debe interpretarse como un retiro voluntario. Asimismo, señaló que esta determinación no implica renunciar a los derechos contractuales que mantiene sobre las franquicias nacionales involucradas. La entidad añadió que las candidatas continuarán utilizando sus plataformas para promover iniciativas sociales, representar a sus comunidades e inspirar a otras personas.
En su mensaje, Singh también recordó que Miss Universo representa mucho más que una competencia de belleza, pues reúne a mujeres de distintas culturas y nacionalidades con el propósito de compartir sus historias e inspirar al público. Por ello, planteó que las disputas entre organizaciones no deberían opacar los objetivos y valores que el certamen asegura defender.
“Una corona puede simbolizar un logro, pero el verdadero empoderamiento se refleja en cómo tratamos a las mujeres, especialmente cuando las circunstancias se vuelven difíciles”, manifestó. La tailandesa también envió un mensaje de apoyo a las seis participantes y recalcó que su trabajo, sus voces y sus sueños conservan su valor pese a la controversia. A las jóvenes que siguen el concurso, Singh les recordó que ninguna organización puede arrebatarles su voz, propósito o fortaleza personal. “Una corona no te convierte en reina. Lo hacen tu valentía, dignidad y determinación”, afirmó, antes de cerrar su pronunciamiento con una expresión de solidaridad hacia las representantes afectadas.
Por su parte, Tharina Botes, Miss Universo Tailandia 2026, también ha alzado la voz ante la incertidumbre sobre su participación y los desacuerdos administrativos que rodean el certamen. La modelo defendió el empoderamiento femenino y el derecho de las candidatas a competir, en medio de las tensiones entre la dirección nacional tailandesa, encabezada por Nawat Itsaragrisil, y la organización internacional.
Mientras las reacciones continúan, Miss Universe Organization aseguró que los preparativos para la edición del 75 aniversario siguen adelante y que espera recibir a unas 130 candidatas en Puerto Rico. María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la entidad, indicó que trabajan con las franquicias nacionales para completar la documentación, los visados y la logística de las delegaciones.
De acuerdo con el calendario oficial anunciado, las actividades comenzarán el 8 de noviembre, con jornadas de preparación, integración y experiencias culturales. La competencia de trajes típicos está prevista para el 21 de noviembre; la preliminar, para el día 22, y la gran final se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. También está habilitada la votación oficial del público en missuniverseorg.com/vote, mediante la cual una candidata podrá asegurar un puesto entre las 30 semifinalistas.