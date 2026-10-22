"Una corona no te convierte en reina": Miss Tailandia cuestiona a Miss Universo

“Una corona puede simbolizar un logro, pero el verdadero empoderamiento se refleja en cómo tratamos a las mujeres, especialmente cuando las circunstancias se vuelven difíciles”, manifestó. La tailandesa también envió un mensaje de apoyo a las seis participantes y recalcó que su trabajo, sus voces y sus sueños conservan su valor pese a la controversia. A las jóvenes que siguen el concurso, Singh les recordó que ninguna organización puede arrebatarles su voz, propósito o fortaleza personal. “Una corona no te convierte en reina. Lo hacen tu valentía, dignidad y determinación”, afirmó, antes de cerrar su pronunciamiento con una expresión de solidaridad hacia las representantes afectadas.