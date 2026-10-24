Las 16 postales que Arjona compartió del concierto en Tegucigalpa

El espectáculo forma parte de su aclamada gira internacional “Lo que el seco no dijo”, montaje que combina un repertorio íntimo y lleno de energía con los grandes clásicos que han marcado su trayectoria y temas inéditos de su más reciente álbum de estudio, Seco.
El retorno a los escenarios catrachos: Vista panorámica del Estadio Chochi Sosa repleto de miles de luces de teléfonos móviles iluminando la noche capitalina.
Encuentro con su público: Ricardo Arjona al frente del escenario saludando con los brazos abiertos a la multitud enfervorizada.
Un montaje majestuoso: Detalle de la escenografía de primer nivel, enmarcada por gigantescas pantallas de alta definición y un sofisticado juego de luces robóticas.
Conexión acústica: Arjona sentado con guitarra en mano interpretando los primeros acordes de las producciones de su disco Seco.
La banda en plenitud: Imagen de la imponente banda de músicos internacionales que acompaña al intérprete en esta gira.
Clásicos memorables: El artista interpretando “El problema”, acompañado por un coro multitudinario desde las graderías
El público capitalino hizo vibrar de emoción al cantautor guatemalteco.
Entre los temas más celebrados estuvieron “Señora de las cuatro décadas”, “Fuiste tú”, “Historia de taxi”, “Mujeres”, “Dime que no” y “El problema”.
El espectáculo es producido por e3 Live y Emprom, en alianza con Showbusiness y En Vivo.
El artista disfrutó a su público capitalino que también quien ondeó banderas y pancartas dedicadas al cantautor, además de corear sus grandes temas durante la velada.
Atmósfera visual: Primer plano del escenario en pantalla gigante mostrando texturas visuales vinculadas a la narrativa del tour “Lo que el seco no dijo”.
Un momento con las cuatro décadas: Arjona interactuando desde el borde del escenario al sonar los versos de “Señora de las cuatro décadas”.
Intermediación poética: El cantautor compartió monólogos y reflexiones personales entre canción y canción.
Se trata de un espectáculo único que los sampedranos no se pueden perder. Quienes asistan disfrutarán de un show majestuoso dotado de pantallas gigantes de última generación, un sonido impecable, la potencia de su gran banda de músicos y una cuidadosa selección musical que fusiona sus grandes éxitos de siempre con la propuesta estética y sonora de su producción Seco.
Las entradas para el concierto de Ricardo Arjona en San Pedro Sula continúan disponibles a través del sistema oficial eticket.hn y en sus puntos de venta autorizados en los principales centros comerciales del país.