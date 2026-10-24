Las 16 postales que Arjona compartió del concierto en Tegucigalpa

Se trata de un espectáculo único que los sampedranos no se pueden perder. Quienes asistan disfrutarán de un show majestuoso dotado de pantallas gigantes de última generación, un sonido impecable, la potencia de su gran banda de músicos y una cuidadosa selección musical que fusiona sus grandes éxitos de siempre con la propuesta estética y sonora de su producción Seco.