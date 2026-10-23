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¡Se viene la lluvia! Cuña de alta presión amenaza con inundaciones en la zona norte

Una cuña de alta presión podría provocar lluvias importantes en la zona norte de Honduras durante el fin de semana, con posibles inundaciones urbanas y descenso de las temperaturas, advirtió Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

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