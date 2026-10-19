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Mente Sana: El uso excesivo de pantallas afecta a los menores

La adicción a pantallas y redes sociales en niños y adolescentes se refiere al uso excesivo, compulsivo o problemático de dispositivos electrónicos (como teléfonos móviles, tabletas, computadoras o televisores) y plataformas digitales (como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, entre otras)

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