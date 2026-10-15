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Honduras: miles de pacientes afectados por 39 días de crisis médica

Más de 40,000 consultas externas han dejado de atenderse y alrededor de 4,000 cirugías electivas fueron suspendidas durante el conflicto, que mantiene en incertidumbre a los pacientes de la red sanitaria pública

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