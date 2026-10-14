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Angustia en el Mario Rivas: familias esperan diagnósticos y cirugías pendientes

Mientras sus familiares permanecen hospitalizados, algunas familias pasan los días y las noches en las afueras del Mario Rivas, a la espera de diagnósticos, exámenes y cirugías que siguen pendientes

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