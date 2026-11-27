*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz este viernes 27 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Dengue en SPS: 562 casos, 125 con signos de alarma
Aunque los casos bajaron 29% respecto a 2025, San Pedro Sula acumula 562 contagios, 125 con signos de alarma y seis graves.
Redacción La Prensa
seguir +
Publicado: 27 de noviembre de 2026 a las 10:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Honduras
Masa de aire frío provocará chubascos, lluvias y descenso de temperaturas este jueves en Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Asociación Femenina de Tenista anuncia el lanzamiento del Roatán Tennis Open 2027
Redacción La Prensa
Honduras
Terrenos en Honduras: así operan las estafas inmobiliarias
Redacción La Prensa
Honduras
Licencia de conducir por primera vez: trámite solo en SPS y Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Mundo
MC Barber: el concepto de barbería que un hondureño llevó a Virginia y Maryland
Gissel Benitez
Honduras
Policía Municipal limpia avenida Juan Pablo II tras acumulación de basura
Redacción La Prensa
Honduras
17 hondureños siguen desaparecidos en Rusia: ya toman muestras de ADN
Redacción La Prensa
Honduras
¿Vas a sacar tu primera licencia en Honduras? ¡Atención a este cambio!
Redacción La Prensa
Honduras
Desaparición de Kevin Mercado: ¿por qué el caso sigue sin respuestas?
Redacción La Prensa
Honduras
Policía reforzará operativos ante robos a negocios en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
"Oren ahí" el último audio de uno de los 17 hondureños desaparecidos en Rusia
Redacción La Prensa
Honduras
San Pedro Sula: buscan resolver situación legal de miles de familias en El Merendón
Redacción La Prensa