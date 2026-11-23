Virginia, Estados Unidos. Carlos Manuel Cruz Escobar tenía 22 años cuando decidió apostar por su propio negocio en Estados Unidos. Tres años después, a sus 25, cuenta con dos sucursales de MC Barber, ubicadas en Virginia y Maryland, donde desarrolló un concepto de barbería con estudios privados para sus clientes. Originario de Valladolid, Lempira, Cruz llegó a Estados Unidos a los 17 años en busca de mejores oportunidades. Aunque desde pequeño sintió interés por la barbería, su camino hacia el emprendimiento pasó por distintos trabajos antes de encontrar en este oficio la oportunidad de construir su propio negocio. Aunque el catracho ya acumula siete años de experiencia como barbero, reconoció que durante los primeros dos no se dedicó al oficio con la seriedad necesaria, debido a las dificultades para conseguir clientes y ganarse su confianza.

"Cuando empieza uno a cortar cabello, pues, es un poco más difícil, ya que no cobra mucho y no confían mucho en uno. Pero después de esos dos años, los cinco años que han pasado hasta ahorita, ya lo tomé más en serio. Y, pues, gracias a Dios, me ha costado llegar hasta donde estoy, pero todo con esfuerzo se puede", relató en entrevista con La Prensa.



Antes de dedicarse a la barbería, trabajó en la instalación de techos. Sin embargo, la oportunidad de alquilar un local para ofrecer sus servicios, aun sin contar con licencia, fue el punto de partida que le permitió abrirse camino en este oficio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una barbería con un concepto diferente

En 2024, Carlos Cruz decidió apostar por un modelo distinto al de las barberías tradicionales: espacios privados en los que cada barbero dispone de su propio estudio para atender a los clientes con mayor comodidad. La propuesta también despertó el interés de otros profesionales, quienes le preguntaron cómo podían implementar un concepto similar. Ante esa demanda, comenzó a alquilar espacios de sus locales para que otros barberos trabajaran bajo el mismo modelo. "Muchos barberos tomaron esa idea de mí. Me preguntaron dónde y cómo podían hacerlo, y yo tuve la oportunidad de tener un local, entonces les rentaba para que pudieran trabajar", explicó.

Las redes sociales y las recomendaciones de clientes se han convertido en sus principales herramientas para promocionar el negocio. Debido a que sus estudios funcionan dentro de edificios y son espacios privados, no puede colocar rótulos exteriores para atraer a quienes transitan por la zona. Por ello, utiliza TikTok e Instagram -con su usuario Soy MC Barber- para mostrar sus servicios. También graba videos con clientes que visitan sus barberías por primera vez, una estrategia que le permite llegar a nuevas personas y generar recomendaciones.



Cruz recordó que al principio también tuvo dificultades para ganarse el respeto de quienes trabajaban con él. Algunos no lo tomaban en serio por su juventud. "En este país los jefes son personas mayores. Entonces, no me tomaban muy en serio, pero de todo se aprende", reflexionó.

Cruz aseguró sentirse orgulloso de sus raíces hondureñas y reconoció que abrirse camino en la barbería no ha sido sencillo, por eso, alcanzar reconocimiento entre profesionales del rubro es una satisfacción para él. Además, contó que procura mencionar a Honduras en los lugares donde se presenta y que le enorgullece saber que su trabajo llega a personas de diferentes países. Aunque recibe el respaldo de sus compatriotas, también conecta con seguidores de Colombia, Argentina, Chile y Brasil, según las estadísticas de sus redes sociales.

Su familia, su mayor motivación

Carlos reconoció el respaldo de sus padres y su abuela a lo largo de su trayectoria, pero destacó especialmente a su esposa y a su primera hija como sus principales motivaciones para salir adelante. El nacimiento de su hija lo hizo reflexionar sobre el futuro que quería ofrecerle y su deseo de darle las oportunidades que él no había tenido durante su infancia.

"Mi primera hija es una de las personas a quien dedico mis logros, al igual que la mamá de mis hijos, porque ella estuvo para apoyarme (...). Yo quería darle una familia a ella, a la niña, que creciera con ambos padres y que no pasara hambre ni nada", expresó.

Sus clientes y seguidores en redes sociales también representan una importante fuente de motivación. A través de sus mensajes de apoyo y la interacción con sus publicaciones, puede dimensionar el alcance de su trabajo y reconocer el impacto que genera en los demás. "Me emociona mucho ver que tanta gente de diferentes partes del mundo me sigue y me dice que soy una inspiración", dijo.

El mensaje de Carlos para los jóvenes hondureños