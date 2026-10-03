Más de 100 líderes hondureños se reúnen en histórica cumbre en Nueva York

Nueva York. Empresarios, periodistas, líderes comunitarios, académicos y representantes de organizaciones hondureñas que trabajan en distintos puntos de Estados Unidos se reúnen por primera vez en una convocatoria nacional que busca conectar esfuerzos y darle mayor organización a una diáspora que mantiene fuertes vínculos con Honduras. Más de 100 líderes participarán entre este jueves 1 y el sábado 3 de octubre en la Cumbre Hondureño Americana, organizada por la Honduran American Association (HAA). El encuentro tendrá como uno de sus principales resultados el lanzamiento de una red nacional de organizaciones que trabajan con la comunidad hondureña. La convocatoria comenzará este jueves en el 30 Rockefeller Plaza, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York, donde los participantes sostendrán un primer encuentro de acercamiento.

Más allá del escenario, los organizadores buscan que la reunión permita conectar a hondureños que ya tienen presencia en sectores como empresas, educación, periodismo, entretenimiento, organizaciones comunitarias, filantropía y servicio público, pero que hasta ahora han desarrollado buena parte de su trabajo desde espacios independientes. La apuesta es que esas experiencias puedan convertirse en proyectos conjuntos, redes de mentoría, acceso a oportunidades y apoyo para nuevas generaciones de hondureños en Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ese esfuerzo tomará forma con la presentación de la Red Nacional Hondureño Americana, que inicialmente estará integrada por 15 organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios a comunidades en Estados Unidos y Honduras.

La intención es que estas entidades puedan compartir recursos, identificar problemas comunes y desarrollar iniciativas que tengan alcance más allá de una ciudad o un estado. “Los líderes hondureños americanos están generando un impacto en todos los sectores, pero nuestra influencia se fortalece cuando estamos conectados”, expresó Jay Miranda, cofundador y presidente de la Honduran American Association. Miranda señaló que uno de los objetivos es construir relaciones que permitan elevar nuevos liderazgos e impulsar iniciativas en beneficio de los hondureños que viven tanto en Estados Unidos como en el país. La agenda continuará el viernes con Catracho/a Chats, una serie de conversaciones sobre liderazgo, comunidad y colaboración que serán moderadas por las periodistas hondureño americanas Neida Sandoval y Dunia Elvir, ambas ganadoras del premio Emmy. Entre los participantes figura Bryan Girón, chef radicado en Nueva Jersey y propietario de Perquín, quien se convirtió en el primer hondureño nacido en el país en ganar el programa Chopped de Food Network. También participará José Francisco Ávila, activista garífuna y afrolatino radicado en Nueva York, presidente de la junta directiva de Garifuna Coalition USA y conductor de The Garifuna Experience Podcast. La cumbre también busca poner rostro a una comunidad hondureña que ha ido ganando espacios en diferentes ámbitos de la sociedad estadounidense. Entre los invitados especiales aparecen la periodista Neida Sandoval, el actor de cine y televisión José Zúñiga y el periodista y empresario Copán Álvarez. Sindy Benavides, cofundadora y presidenta de la junta directiva de HAA, explicó que la organización busca reunir el talento y la experiencia acumulada por los hondureños en distintas ciudades para convertirlos en oportunidades de mayor alcance. “Nuestro objetivo es transformar nuestro talento, experiencia y compromiso compartidos en oportunidades duraderas para las comunidades de Estados Unidos y Honduras”, manifestó.

Nueva York, punto de encuentro

​​​​​La elección de Nueva York tiene un componente particular. En esa zona reside una importante comunidad hondureña y una de las mayores concentraciones de población garífuna en Estados Unidos. La región metropolitana que conecta Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut también se ha convertido en uno de los principales espacios de asentamiento, organización y actividad económica para miles de hondureños. Precisamente, la historia de la comunidad garífuna tendrá un espacio especial el sábado, cuando la cumbre cierre con un recorrido relacionado con el incendio del Happy Land Social Club, ocurrido en Nueva York el 25 de marzo de 1990. El siniestro dejó 87 víctimas y marcó profundamente a comunidades de inmigrantes de la ciudad, particularmente a familias vinculadas con la comunidad garífuna.