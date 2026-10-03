Tragedia en Santa Cruz de Yojoa: un muerto y dos heridos en accidente vehicular

Cortés. Una tragedia vial se registró en horas de la mañana de este sábado en el sector de Las Flores, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, luego de que una volqueta fuera de control embistiera a varios vehículos.

El fuerte impacto dejó como saldo preliminar una persona fallecida y al menos dos personas heridas. Paramédicos y socorristas se desplazaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado de emergencia de las víctimas hacia los centros hospitalarios más cercanos.

De acuerdo con los reportes, la rastra impactó a dos motociclistas y terminó colisionando contra una Toyota Land Cruiser, cuyo conductor quedó atrapado entre el amasijo de hierro.

Por su parte, el cuerpo de la víctima mortal quedó tendido sobre la vía y fue cubierto por los pobladores a la espera de las autoridades correspondientes.

Momentos de angustia e impotencia se vivieron entre los vecinos y testigos, quienes intentaron rescatar al hombre que quedó atrapado, quien se dirigía hacia una feria de libros. Afortunadamente, miembros de los bomberos llegaron para las labores de rescate, que requerían el uso de equipo especializado.

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Autoridades de la Policía Nacional y agentes de tránsito se apersonaron a la escena para acordonar el área, regular el flujo vehicular y comenzar las investigaciones correspondientes que permitan determinar las causas exactas que provocaron la falla en el vehículo pesado y este trágico suceso.