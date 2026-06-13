Tres muertos y dos mujeres heridas deja accidente en Puerto Cortés

San Pedro Sula

Un fatídico accidente de tránsito cobró la vida de tres hombres y dejó a dos mujeres gravemente heridas la madrugada de este sábado en el sector de La Campana, sobre la carretera que conduce de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula.

De acuerdo con el informe preliminar, el vehículo en el que se transportaban las víctimas se salió de la calle por razones aún no esclarecidas, colisionando de manera frontal y violenta contra un muro a la orilla de la carretera.

En el accidente perdieron la vida de forma instantánea tres hombres. José Luis Torres, conductor del vehículo; Samir Guevara y Juan Carlos Guevara Muñoz.