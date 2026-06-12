Condenan a 10 años de cárcel a hombre que atacó con machete a vecino en El Paraíso

Danlí, El Paraíso.

La Fiscalía Local de Yuscarán logró una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Noel Aguilera Hernández, luego de que se comprobara su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa inacabada en perjuicio de Cruz Torres, informó el Ministerio Público.

Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2024 en la aldea El Terrero, municipio de Vado Ancho, El Paraíso. La víctima realizaba labores de campo cuando fue interceptada por Aguilera Hernández, quien le reclamó por la presencia de ganado en la zona.