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Condenan a 10 años de cárcel a hombre que atacó con machete a vecino en El Paraíso

La Fiscalía Local de Yuscarán obtuvo una condena de 10 años de prisión contra un hombre hallado culpable de atacar con un machete a un ciudadano en el departamento de El Paraíso

Condenan a 10 años de cárcel a hombre que atacó con machete a vecino en El Paraíso

El hecho ocurrió en noviembre de 2024 y dejó a la víctima con heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida.
Danlí, El Paraíso.

La Fiscalía Local de Yuscarán logró una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Noel Aguilera Hernández, luego de que se comprobara su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa inacabada en perjuicio de Cruz Torres, informó el Ministerio Público.

Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2024 en la aldea El Terrero, municipio de Vado Ancho, El Paraíso. La víctima realizaba labores de campo cuando fue interceptada por Aguilera Hernández, quien le reclamó por la presencia de ganado en la zona.

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Las investigaciones establecen que, tras una discusión, el ahora condenado amenazó de muerte a Cruz Torres y posteriormente lo atacó con un machete, provocándole heridas de gravedad en la cabeza, la nariz y un brazo.

Tras la agresión, la víctima logró escapar y buscar ayuda médica en una comunidad cercana, lo que resultó determinante para salvarle la vida. El Ministerio Público destacó que la condena representa un avance en la lucha contra la violencia y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento de la legalidad.

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Redacción La Prensa
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