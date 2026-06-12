Capturan a joven acusado de secuestrar a taxista VIP en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

El detenido fue identificado como Wilmer Antonio Vega Aguilar , de 18 años, conocido con el alias de “El Gato” , originario de Atima y residente en la aldea San Pedrito, del mismo municipio. Según el informe policial, el joven se dedica a labores de agricultura.

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) logró la captura en flagrancia de un joven señalado por el delito de secuestro agravado durante un operativo ejecutado en el barrio El Centro, municipio de San Nicolás, Santa Bárbara.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se originó el pasado 8 de junio de 2026, luego de que las autoridades recibieran información sobre el supuesto secuestro de un taxista VIP originario de El Progreso, Yoro.

Según la denuncia, la víctima salió ese día a eso de las 3:00 de la tarde en su vehículo junto a un compañero con rumbo hacia San Vicente Centenario, Santa Bárbara, donde realizarían el traslado de cinco personas que habían solicitado sus servicios.

Horas después, a eso de las 6:00 de la tarde, la esposa del afectado recibió mensajes vía WhatsApp desde el número de la víctima, en los que se le informaba que este estaba secuestrado y que debía reunir 150 mil lempiras a cambio de su liberación, advirtiendo que de no hacerlo le quitarían la vida.

Tras recibir la alerta, equipos especializados de la UNAS se desplazaron inicialmente hacia El Progreso, Yoro, para realizar las primeras diligencias investigativas y posteriormente se trasladaron a Santa Bárbara para dar seguimiento al caso.

Las investigaciones señalan que Vega Aguilar habría participado en la ubicación, levantamiento y custodia de la víctima durante su cautiverio. Además, junto a otro supuesto implicado, habría trasladado al afectado hasta el sector de Río Frío, en Atima, donde finalmente fue dejado en libertad.

El sospechoso será remitido ante la Fiscalía de Crimen Organizado para continuar con el proceso legal correspondiente.