¿Qué provocó que una mujer chocara contra 11 vehículos en Lomas del Guijarro?

La conductora que ayer por la tarde chocó contra varios vehículos en la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, no ha sido identificada; no obstante, las autoridades han revelado datos en torno a lo que habría provocado los hechos.
De acuerdo con los reportes de lo sucedido en redes sociales y el posterior informe oficial, un total de 11 vehículos que se encontraban estacionados afuera de varias viviendas del sector resultaron con daños materiales considerables.
Vecinos del sector y cámaras de seguridad residencial captaron el momento en que la mujer conducía de manera errática e imprudente, retrocediendo y avanzando sin control hasta impactar contra los automóviles.
En los videos se observa cómo un residente intentó auxiliarla preguntándole: “¿Qué le pasa, señora? ¿Necesita ayuda?”; desafortunadamente, la conductora hizo caso omiso.
Finalmente, tras la serie de colisiones, varios testigos lograron acercarse al automóvil y bajar a la conductora. Al salir del vehículo, la mujer se recostó en la acera y se quedó dormida.
Esta mañana, un comisario de Vialidad y Transporte se comunicó con el canal HCH para brindar detalles del caso. El agente confirmó que la ciudadana, de 53 años, fue detenida en el acto y que estaba bajo los efectos del alcohol . Sin embargo, instantes después, sus familiares se presentaron ante las autoridades argumentando que padece de problemas psicológicos, por lo que, a petición de ellos, fue trasladada e internada en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.
Asimismo, la institución policial reveló que la licencia de conducir de la mujer se encontraba vencida desde el año 2023 y que el vehículo que conducía no era de su propiedad, sino que se lo llevó (o lo tomó) sin autorización de un vecino.
Respecto a los daños, las autoridades detallaron que, de los 11 vehículos afectados, los propietarios de dos de ellos decidieron no ser incluidos en el informe policial, manifestando que resolverían el percance de manera privada a través de sus compañías de seguros, al igual que los otros propietarios.