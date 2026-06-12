Joven madre muere tras dar a luz Atlántida

La comunidad de Jutiapa, Atlántida, se encuentra consternada tras el fallecimiento de Vanesa Reyes, una joven madre de 31 años que perdió la vida luego de presentar complicaciones tras dar a luz a su hijo.
De acuerdo con información preliminar, Reyes sufrió una severa hemorragia posparto que provocó un rápido deterioro en su estado de salud. Aunque fue trasladada de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, lamentablemente no logró sobrevivir.
La noticia ha causado profundo pesar entre familiares, amigos y vecinos, quienes la recuerdan como una mujer trabajadora y dedicada a su familia. Las autoridades correspondientes investigan las circunstancias en que ocurrió el lamentable hecho.
Mientras tanto, el recién nacido permanece bajo observación médica en el Hospital Atlántida, donde recibe la atención necesaria y se reporta en condición estable, según los informes disponibles.