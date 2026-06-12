Joven madre muere tras dar a luz Atlántida

Jutiapa, Atlántida.

La comunidad de Jutiapa, Atlántida, se encuentra consternada tras el fallecimiento de Vanesa Reyes, una joven madre de 31 años que perdió la vida luego de presentar complicaciones tras dar a luz a su hijo.

De acuerdo con información preliminar, Reyes sufrió una severa hemorragia posparto que provocó un rápido deterioro en su estado de salud. Aunque fue trasladada de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, lamentablemente no logró sobrevivir.