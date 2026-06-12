Identifican a joven asesinado a balazos en la Rivera Hernández

Un nuevo hecho violento se registró la noche del jueves en la colonia Cerrito Lindo, ubicada en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado por sujetos desconocidos.
La víctima fue identificada como Rober Alexander García Paz, de 31 años de edad, originario del municipio de Goascorán, Valle, y residente del sector donde ocurrió el hecho.
Según información preliminar, García Paz fue interceptado y atacado por individuos cuya identidad aún no ha sido establecida. Debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció en el lugar del incidente.
Elementos de las autoridades competentes se presentaron a la escena para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los responsables.