Identifican a joven asesinado a balazos en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras.

Un nuevo hecho violento se registró la noche del jueves en la colonia Cerrito Lindo, ubicada en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado por sujetos desconocidos.

La víctima fue identificada como Rober Alexander García Paz, de 31 años de edad, originario del municipio de Goascorán, Valle, y residente del sector donde ocurrió el hecho.