José Molina da la cara tras derrota de Honduras y explica los cambios en el 11 ante Martinica

Fort-de-France, Martinica.

La Selección Nacional de Honduras sufrió una dolorosa derrota 2-1 ante Martinica y quedó al borde de la eliminación en la Nations League 2026. La Bicolor volvió a mostrar problemas para sostener el partido y terminó pagando caro sus errores en un encuentro donde tuvo oportunidades para conseguir un resultado diferente. Tras el pitazo final, el técnico José Francisco Molina habló en conferencia de prensa reconoció que Honduras tuvo opciones para marcar y destacó la mejoría del equipo en el segundo tiempo, aunque lamentó que las equivocaciones defensivas nuevamente fueran determinantes. El entrenador español también explicó los cambios realizados en el once titular y aseguró que el objetivo ahora es recuperarse y buscar la victoria ante Jamaica el próximo lunes 5 de octubre.

LA CONFERENCIA DE JOSÉ FRANCISCO MOLINA:

Análisis tras el final del partido: Creo que en la primera parte nos costó un poco seguir la dinámica que veníamos teniendo de Jamaica, pero aun así tuvimos una primera parte en la que dominamos el juego. Tuvimos más ocasiones que Martinica, a pesar de que Martinica marcó un gol y tuvo un penalti, pero creo que nosotros tuvimos varias acciones muy buenas para marcar. Desgraciadamente, no estuvimos acertados. En la segunda parte los cambios nos vinieron bien en cuanto al juego. Mejoramos, tuvimos el balón, con más sentido y seguimos teniendo ocasiones, pero es verdad que el paso del tiempo se volvió quizás un poco de ida y vuelta, que es algo que no nos gusta, y ahí ellos aprovecharon una acción para marcar un gol. Nosotros también pudimos incluso empatar al final. La sensación es que los errores que cometemos nos cuestan muy caro. En todos los partidos en los que jugamos, cada vez que cometemos un error, el rival nos penaliza y eso, lógicamente, no es bueno. Sobre los cambios en el 11 titular: No creo que fuera excesivo. Si lo miras del último partido, tú piensas en seis cambios, pero había jugadores que habían jugado el último partido, aunque no fuera de inicio. Había jugadores que habían jugado el primer partido y no el segundo. Era un poco refrescar el equipo. Veníamos con ya dos partidos con algunos jugadores que habían jugado muchos minutos, demasiados, y teníamos que darles un poco de respiro. Con otros no lo hicimos porque no queríamos hacer tantos cambios. Y, al final, a esos que no cambiamos les noto ya más cansados. Lógicamente, sí. Pienso en analizar este partido más detenidamente para sacar mejores conclusiones y, a partir de ahí, pensar en el próximo partido contra Jamaica para volver a trabajar y volver a enfrentarlo con las mismas ganas, con la misma ilusión que hemos enfrentado este, de intentar hacer un buen partido, de ganarlo. Desgraciadamente, hoy no lo pudimos hacer, pero esperamos poder hacerlo el próximo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse