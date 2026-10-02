Lluvias y construcción de un colector generaron el caos en el bulevar Los Próceres

San Pedro Sula, Honduras. Varios vehículos resultaron dañados y quedaron atrapados en las zanjas abiertas en el bulevar Los Próceres, específicamente en el tramo comprendido entre la fuente Luminosa y la 20 avenida.



Las zanjas se deben a los trabajos de construcción de un colector de aguas residuales a cargo de las empresas Terra Vista y Aguas de San Pedro, según explicaron los encargados del proyecto en la municipalidad. Los conductores reaccionaron molestos luego de que sus vehículos quedaran atrapados. Debido a las calles anegadas por las lluvias, no se percataron de las obras, ante la falta de señalización en la zona.

“Siempre ocurre lo mismo cuando instalan tuberías y hacen esos trabajos, dejan los zanjos abiertos y muchas veces hasta quedan así. La municipalidad debería de exigir que reparen de inmediato la vía pues no es justo que nadie se responsabilice por esto”, dijo Ana Cueva, pariente de uno de los afectados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse