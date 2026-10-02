Lluvias y construcción de un colector generaron el caos en el bulevar Los Próceres

San Pedro Sula, Honduras. Varios vehículos resultaron dañados y quedaron atrapados en las zanjas abiertas en el bulevar Los Próceres, específicamente en el tramo comprendido entre la fuente Luminosa y la 20 avenida.
Las zanjas se deben a los trabajos de construcción de un colector de aguas residuales a cargo de las empresas Terra Vista y Aguas de San Pedro, según explicaron los encargados del proyecto en la municipalidad.
Los conductores reaccionaron molestos luego de que sus vehículos quedaran atrapados. Debido a las calles anegadas por las lluvias, no se percataron de las obras, ante la falta de señalización en la zona.
“Siempre ocurre lo mismo cuando instalan tuberías y hacen esos trabajos, dejan los zanjos abiertos y muchas veces hasta quedan así. La municipalidad debería de exigir que reparen de inmediato la vía pues no es justo que nadie se responsabilice por esto”, dijo Ana Cueva, pariente de uno de los afectados.
“Cada vez que llueve es la misma historia y sabiendo lo que pasa, lo menos que pueden hacer en esta zona es señalizar para evitar incidentes como este que ponen en riesgo la vida de la gente”, explicó Carlos Méndez.
Por su parte, Luis Beltrán, gerente de Infraestructura, explicó que se trata de una ampliación de un colector de aguas residuales de Terravista, cuyos trabajos se realizan desde la fuente Luminosa, varias cuadras más arriba.
“Ellos tienen el compromiso de dejar la calle como estaba y desde ya pedimos que reparen esa situación o señalicen para evitar futuros problemas”, dijo Beltrán.
La vocera de Aguas de San Pedro, Dina Bulnes, indicó que los trabajos que se ejecutan en el sector corresponden a una empresa privada.