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Capturan a cinco miembros de la MS-13 en Baracoa, Cortés; les decomisan un arsenal

Cinco presuntos miembros de la MS-13 fueron detenidos en Baracoa, Cortés, donde la PMOP y la DLCN decomisaron fusiles, escopetas, municiones y otros pertrechos.

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Cinco personas fueron detenidas durante allanamientos ejecutados por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en la aldea La Fragua, Baracoa, Cortés, en el marco de la Operación Escudo de Honduras.
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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los detenidos son señalados presuntamente de pertenecer a la estructura criminal MS-13. Las operaciones tenían como objetivo ubicar y capturar a miembros de organizaciones terroristas.
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Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad reportaron el decomiso de un arsenal compuesto por ocho fusiles AR y dos escopetas, de acuerdo con el informe de la operación.
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También fueron encontrados 22 cargadores de diferentes calibres, utilizados para las armas decomisadas durante el operativo realizado en la aldea La Fragua.
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Entre las municiones incautadas figuran 505 proyectiles calibre 5.56, además de 127 proyectiles calibre 7.62 y 14 proyectiles calibre 12.
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En total, según las cantidades detalladas en el reporte, fueron decomisados 646 proyectiles de diferentes calibres junto con las armas y cargadores.
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Las autoridades también informaron sobre el decomiso de un chaleco táctico que portaba placas de fabricación artesanal, como parte de las evidencias encontradas durante los allanamientos.
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La segunda información proporcionada sobre el operativo señala además el decomiso de una granada de gas lacrimógeno y dos teléfonos celulares, que fueron incorporados a las evidencias.
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La operación fue desarrollada por la PMOP con apoyo de la DLCN como parte de las acciones de la Operación Escudo de Honduras contra estructuras criminales.
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Las personas detenidas fueron señaladas por las autoridades como presuntos integrantes de la MS-13. Su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el procedimiento establecido por la legislación hondureña.
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El arsenal, las municiones, los dispositivos y demás evidencias decomisadas quedaron bajo custodia de las autoridades para ser incorporados a las investigaciones correspondientes.
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Los cinco detenidos y todos los indicios recopilados durante los allanamientos serán remitidos a la autoridad competente, que deberá continuar con el procedimiento legal correspondiente y determinar la situación jurídica de los sospechosos.
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