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Indignación y asombro por ridículo de Honduras: Señalan a dos culpables

La derrota de Honduras ante Martinica desató indignación y asombro entre los aficionados y la prensa deportiva.

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 20:25 -
  • German Alvarado
Indignación y asombro por ridículo de Honduras: Señalan a dos culpables
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La derrota 2-1 de la Selección Nacional en la Liga de Naciones de Concacaf provocó una ola de reacciones.
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¡Estallan las redes sociales tras la derrota de Honduras ante Martinica! La Selección Nacional cayó 2-1 este viernes en Fort-de-France por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf y el resultado provocó una ola de críticas y cuestionamientos hacia la Bicolor.
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En redes sociales, los aficionados y periodistas cuestionaron principalmente el rendimiento colectivo, la reacción del equipo después de ponerse en ventaja y la capacidad de Honduras para cerrar un partido que tenía controlado en los primeros minutos.
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La derrota también vuelve a poner bajo la lupa el trabajo de José Francisco Molina. El técnico español había conseguido un triunfo histórico en Kingston, pero ahora deberá buscar respuestas después de un partido en el que Honduras no logró conservar la ventaja y terminó perdiendo en los minutos finales.
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La opinión de la periodista hondureña Kenia Torres.
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El argentino Andrés Agulla dio su punto de vista sobre lo ocurrido en el Martinica vs Honduras.
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Diario El Heraldo de Honduras.
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Diario Diez.
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El periodista Bebeto Flores dejó un contundente análisis sobre lo ocurrido con la H.
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Prensa deportiva de Panamá dejó su reacción.
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Prensa deportiva de Guatemala celebraron la caída de la H ya que es de beneficio para la selección chapina.
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Eduardo Solano.
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La prensa deportiva de Honduras lamentó y calificó de vergonzosa la derrota de la H.
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Gustavo Roca de Honduras dejó su punto de vista.
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Chepe Bomba de Panamá no podía faltar y dejó su punto de vista.
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La opinión del experimento periodista Orlando Ponce.
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La opinión del periodista hondureño Johan Raudales.
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"Vergonzoso", así lo califició el periodista hondureño Walter García lo ocurrido con Honduras.
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Zona CONCACAF.
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La prensa deportiva hondureña puso bajo la lupa a José Francisco Molina, entrenador de la Selección Nacional de Honduras, después de la derrota 2-1 ante Martinica en la Liga de Naciones de Concacaf.
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El técnico español Molina de la H ha sido señalado en distintos análisis y reacciones por las decisiones tomadas durante el encuentro, especialmente por la manera en que Honduras perdió una ventaja que había conseguido rápidamente y por la falta de respuesta del equipo cuando Martinica comenzó a ganar protagonismo.
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German Alvarado de Diario LA PRENSA.
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Desde Miami, el periodista hondureño José Armando dejó su comentario.
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Prensa de Costa Rica.
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Otro de los señalados es el jugador Kervin Arriaga.
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Molina vuelve a quedar en el centro de las críticas, mientras la afición y los medios hondureños esperan respuestas de cara al próximo compromiso de la H y al cierre de una fase de grupos en la que cada punto puede ser determinante.
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