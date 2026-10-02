Enee da tres meses para que usuarios con conexiones ilegales regularicen su servicio

El beneficio tendrá una duración de tres meses y será único, excepcional e improrrogable, por lo que los usuarios deberán realizar las gestiones correspondientes dentro de ese período si desean acogerse a la medida.

La estatal eléctrica informó este viernes 2 de octubre sobre el período de regularización, contemplado en el Régimen Transitorio de Regularización Voluntaria de Suministros de Energía Eléctrica, establecido en la nueva Ley de Justicia Energética.

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que actualmente reciben energía eléctrica mediante conexiones irregulares tendrán un plazo excepcional de tres meses para poner en orden su suministro y formalizar su relación contractual con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

La Enee explicó que la disposición busca facilitar que las personas que actualmente tienen conexiones fuera de la normativa puedan legalizar su suministro, establecer formalmente su relación con la empresa y acceder a un servicio eléctrico registrado.

Quienes regularicen voluntariamente su conexión durante el período establecido no estarán sujetos a acciones administrativas o penales relacionadas con el hurto de energía que haya sido subsanado mediante el proceso de regularización.

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Para completar el trámite, los usuarios deberán eliminar la condición irregular de su suministro, formalizar el contrato con la ENEE, permitir las inspecciones técnicas correspondientes y cumplir con los requisitos que establezca la institución.

Sin embargo, acogerse al proceso de regularización no significa que todos los costos queden exonerados. Los usuarios deberán pagar los valores que correspondan por instalación, conexión, depósito, derechos de servicio y otros cargos necesarios para formalizar el suministro.

La estatal advirtió que, una vez finalizado el plazo de tres meses, las autoridades podrán iniciar las acciones que correspondan contra quienes mantengan conexiones irregulares.

La Enee señaló que, después de ese período, podrá trabajar junto con el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones competentes para emprender acciones administrativas, civiles y penales relacionadas con el hurto de energía y otras infracciones.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por la estatal eléctrica para enfrentar uno de los principales problemas que afectan sus finanzas y operación: las pérdidas de energía asociadas, entre otros factores, con conexiones irregulares.

Los usuarios interesados en acogerse al proceso podrán solicitar información y realizar las gestiones correspondientes en las oficinas de Atención al Cliente (ATC), a través de la línea 118 o mediante las plataformas digitales autorizadas por la ENEE.

La empresa pidió a los usuarios que actualmente mantienen una condición irregular aprovechar el período establecido para formalizar su servicio y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los procedimientos habilitados.