Martinica vs Honduras, EN VIVO, Liga de Naciones de Concacaf: Hora y dónde verlo

Martinica.

La Selección Nacional de Honduras vuelve a la acción este viernes 2 de octubre con un importante desafío en la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor visita a Martinica en un duelo correspondiente a la tercera jornada del torneo, donde el combinado catracho llega con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse con vida en la pelea por avanzar a los cuartos de final. Honduras llega a este compromiso con la motivación a tope después de conseguir una victoria histórica ante Jamaica. El equipo dirigido por José Francisco Molina se impuso 0-1 en Kingston y logró por primera vez un triunfo en territorio jamaiquino, rompiendo así una larga racha negativa como visitante frente a los Reggae Boyz. Ahora, la Bicolor buscará darle continuidad a ese resultado y demostrar que la victoria en Jamaica no fue casualidad. Un nuevo triunfo permitiría al conjunto hondureño dar otro paso importante en la clasificación y llegar con mayores posibilidades a la última jornada de esta fase de grupos.

Aunque la Bicolor parte como favorita por la experiencia y el nivel de sus futbolistas, el cuerpo técnico sabe que deberá afrontar el partido con máxima concentración. Martinica cuenta con jugadores que militan en distintos campeonatos europeos y puede convertirse en un rival incómodo si Honduras no logra imponer su ritmo desde los primeros minutos. Además, el desgaste físico comienza a ser un factor importante para la Selección Nacional. La seguidilla de partidos y los pocos días de recuperación podrían provocar modificaciones en el once titular, tanto por rotaciones como por algunas molestias físicas que presentan determinados futbolistas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una de las principales dudas está en la defensa. Denil Maldonado recibió un fuerte golpe durante el partido contra Jamaica y todo apunta a que podría quedar fuera de este compromiso para evitar mayores riesgos. Ante esta situación, Luis Vega y Clinton Bennett aparecen como algunas de las alternativas que maneja el cuerpo técnico para ocupar su lugar en la zaga. La buena noticia para Honduras es el regreso de Edwin Rodríguez. El mediocampista vuelve a estar disponible y representa una alternativa importante para fortalecer el centro del campo, especialmente en un partido donde la Bicolor necesitará tener control de la pelota y generar mayor volumen ofensivo. También estará disponible Dereck Moncada. El futbolista quedó habilitado por Concacaf después de que la Federación de Fútbol de Honduras presentara un reclamo por su expulsión en el encuentro ante Jamaica. De esta manera, Molina recupera a uno de los jugadores que había quedado fuera por la tarjeta roja recibida en Kingston. Martinica, por su parte, afronta el compromiso con una convocatoria de 25 futbolistas realizada por el entrenador Fabien Mercadal. El combinado caribeño cuenta con una plantilla que mezcla jugadores del ámbito local con elementos que desarrollan su carrera en diferentes ligas del extranjero.

De los 25 convocados, 17 militan en clubes profesionales fuera de Martinica, con presencia en países como Francia, Inglaterra, España, Portugal, Polonia, Suiza, Rumania, Lituania y Estados Unidos. Entre los nombres más destacados aparece Ludovic Blas, atacante del Stade Rennais de la Ligue 1 de Francia. El futbolista cuenta con una importante experiencia en la máxima categoría del fútbol francés y anteriormente defendió los colores del Nantes y el Guingamp. Por ello, Honduras deberá mantener la concentración durante los 90 minutos y evitar conceder espacios. El equipo catracho tiene la obligación de asumir el protagonismo, pero también deberá cuidar cualquier transición ofensiva de Martinica. El partido representa una nueva oportunidad para la Bicolor de confirmar las buenas sensaciones dejadas en Kingston. Honduras ya rompió una histórica barrera ante Jamaica y ahora pretende dar otro golpe en la Nations League para acercarse a los cuartos de final.

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El partido entre Martinica y Honduras se disputará este viernes 2 de octubre está programado para comenzar a las 6:00 de la tarde, horario hondureño. Los aficionados de la Bicolor podrán seguir el encuentro a través de la señal de FOX, que actualmente cuenta con la programación y producción local de los partidos de Concacaf en Centroamérica que anteriormente estaban vinculados a Tigo Sports.