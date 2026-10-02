Capturan a alias El Chepe por doble asesinato en un campo de fútbol de Lempira

Según el expediente investigativo, las acciones criminales atribuidas al imputado ocurrieron la tarde del domingo 17 de mayo de 2026 en el campo de fútbol de la aldea Agua Sucia.

La detención del sospechoso se concretó en la aldea El Edén, jurisdicción del municipio de San Rafael, Lempira , en cumplimiento de un mandato judicial dictado en su contra por el delito de asesinato.

Lempira. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones ( DPI ), en un operativo coordinado con elementos preventivos, lograron la captura de un sujeto de 31 años de edad conocido en el mundo delictivo con el alias de El Chepe.

En dicho predio se disputaba un encuentro deportivo entre selecciones locales y de la aldea La Ceibita cuando varios sujetos fuertemente armados irrumpieron simultáneamente por ambos extremos del recinto y abrieron fuego a quemarropa contra dos espectadores que se hallaban en distintos sectores de la cancha.

Las víctimas mortales del ataque violento fueron identificadas de manera oficial como Juventino Sánchez Gómez y Beltrán González Rodríguez. De acuerdo con las indagaciones de las autoridades, el atentado contó con el respaldo de otros hombres provistos con pasamontañas que permanecieron fuertemente pertrechados en los alrededores de la instalación deportiva, brindando cobertura de seguridad al grupo ejecutor.

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Las diligencias técnicas de la Policía Nacional establecen que alias El Chepe sería un presunto miembro activo de la estructura criminal conocida como Los Orellana Sorto. A esta organización se le vincula directamente con la perpetración de múltiples delitos como robos e intimidación que mantenían bajo zozobra constante a los habitantes de San Francisco de Opalaca, así como a diversos sectores colindantes de los departamentos de Lempira, Santa Bárbara e Intibucá.

El sospechoso era requerido formalmente por el Juzgado de Letras Primero del departamento de Intibucá mediante una orden de captura emitida el pasado 29 de julio de 2026. Tras su arresto en tierras lempireñas, el procesado fue remitido ante los tribunales correspondientes para que se le siga el debido proceso legal e interponga la causa penal en su contra por el doble homicidio.