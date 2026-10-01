Capturan a pareja de jefe nacional de la pandilla 18 y madre de "Ratoncito"

San Pedro Sula, Cortés. La pareja sentimental de Howin Alexis Romero, alias “Ratón”, señalado por las autoridades como jefe de la pandilla 18 a nivel nacional, Johana Michel Flores Alvarenga, de 35 años, alias “Ratoncita”, fue capturada este jueves durante un allanamiento ejecutado por la DPI y la DAET en Chamelecón, San Pedro Sula. Las autoridades la identifican con el rango de “Hongra” dentro de la estructura de la pandilla 18, estructura criminal declarada de terrorista por el gobierno de Honduras. Flores Alvarenga fue detenida junto con Bayron David Arita Ruiz, de 26 años, alias “Plasma”, y Ángel Jafet Andino Ávila, de 26 años, alias “Andino”, durante el registro de una vivienda en el sector de Chamelecón. La operación se realizó mediante un allanamiento de morada.

Durante la inspección, los agentes decomisaron un arma de fuego tipo fusil AR-15, nueve paquetes y tres bolsas adicionales con supuesta marihuana ocultos dentro de un recipiente plástico, además de tres dispositivos móviles. Los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía de turno. Según las autoridades, La “Ratoncita” y los otros dos detenidos serán investigados por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La “Ratoncita” es la pareja sentimental de Howin Alexis Romero, alias “Ratón”, a quien las autoridades señalan como uno de los supuestos pioneros en la organización delictiva de la pandilla 18. Según los datos proporcionados, alias “Ratón” es señalado como jefe de la pandilla 18 a nivel nacional y como responsable de coordinar acciones delictivas desde la zona norte del país. Este señalamiento forma parte de los antecedentes utilizados por las autoridades para establecer la presunta relación de Flores Alvarenga con la estructura criminal.

Operación de la DAET