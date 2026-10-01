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Matan a tiros a jovencito en La Jutosa, Choloma

El jovencito fue identificado preliminarmente como Gamaliel Romero, de 22 años

Matan a tiros a jovencito en La Jutosa, Choloma

La Policía se desplazó hasta el lugar para acordonar la escena del crimen.

Choloma, Cortés. Un joven identificado preliminarmente como Gamaliel Romero, de 22 años, fue encontrado muerto este jueves en el sector de La Jutosa, Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, Romero habría sido privado de la vida con arma de fuego en el barrio La Invasión, donde fue localizado sin signos vitales.

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Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que habría cometido el crimen, así como el móvil del hecho.

Las autoridades se desplazaron hasta la zona para realizar las investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más información sobre el caso y la identidad del responsable.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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