Matan a tiros a jovencito en La Jutosa, Choloma

De acuerdo con la información preliminar, Romero habría sido privado de la vida con arma de fuego en el barrio La Invasión, donde fue localizado sin signos vitales.

Choloma, Cortés. Un joven identificado preliminarmente como Gamaliel Romero, de 22 años, fue encontrado muerto este jueves en el sector de La Jutosa, Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que habría cometido el crimen, así como el móvil del hecho.

Las autoridades se desplazaron hasta la zona para realizar las investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más información sobre el caso y la identidad del responsable.