Capturan a hombre acusado de abusar de su hermana menor en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la unidad de Interpol, lograron la captura de un hombre acusado del delito de violación especial en perjuicio de su propia hermana menor de edad.

La detención se ejecutó tras un operativo de rastreo llevado a cabo en el bulevar Centroamérica del Distrito Central.

Según el informe proporcionado por las autoridades policiales, los abusos contra la víctima iniciaron desde que esta era menor de edad. En su momento, la afectada intentó denunciar los hechos ante un familiar cercano, pero su testimonio fue desestimado, lo que permitió que las agresiones continuaran de forma impune.

El imputado contaba con una orden de captura pendiente emitida desde el 28 de febrero de 2019 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa. A pesar de la orden judicial existente en su contra, el individuo logró mantenerse prófugo de la justicia durante varios años.

Las investigaciones señalan que fue gracias al trabajo conjunto entre los agentes de la DPI y los equipos de Interpol que se logró ubicar el paradero del sospechoso. Tras su aprehensión en la vía pública, las autoridades procedieron a su traslado bajo un fuerte resguardo policial.

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El arrestado fue puesto de inmediato a disposición de los tribunales competentes para que se le siga el debido proceso legal por la causa penal que se le instruye.