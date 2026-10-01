Pistoleros en motocicletas matan a una pareja en Tocoa, Colón

Colón. Un doble homicidio se registró en la comunidad de Zamora, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Una pareja fue ultimada a disparos por sujetos desconocidos.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Erik Daniel Bonilla, conocido con el alias de “Chiki”, y una joven identificada hasta el momento como Paola Orellana. De acuerdo con información recabada en el lugar, ambos sostenían una relación sentimental.
Según relatos de testigos, las víctimas eran perseguidas por sicarios que se desplazaban a bordo de motocicletas. Tras alcanzar a la pareja, los atacantes abrieron fuego, quitándoles la vida de manera instantánea para posteriormente huir con rumbo desconocido.
Hasta el momento se desconoce el móvil que habría originado este violento hecho.
Agentes policiales acudieron a la escena del crimen para acordonar el área, iniciar las investigaciones correspondientes y conocer el móvil del ataque, así como dar con los responsables.