Pistoleros en motocicletas matan a una pareja en Tocoa, Colón

Colón. Un doble homicidio se registró en la comunidad de Zamora, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Una pareja fue ultimada a disparos por sujetos desconocidos.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Erik Daniel Bonilla, conocido con el alias de “Chiki”, y una joven identificada hasta el momento como Paola Orellana. De acuerdo con información recabada en el lugar, ambos sostenían una relación sentimental.