Tres hombres son ejecutados dentro de una vivienda en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras. Tres hombres fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Villa Santa, de la ciudad de Juticalpa, Olancho. De manera preliminar, se informó que habrían sido atacados con arma de fuego.

Hasta el momento, las víctimas no habían sido identificadas oficialmente; sin embargo, una de ellas fue identificada como Carlos Chirinos. Las autoridades correspondientes se desplazaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones.