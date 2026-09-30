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Tres hombres son ejecutados dentro de una vivienda en Juticalpa, Olancho

Tres hombres fueron hallados muertos dentro de una vivienda en la colonia Villa Santa, Juticalpa, Olancho. Una víctima fue identificada como Carlos Chirinos

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:35 -
  • Redacción La Prensa
Tres hombres son ejecutados dentro de una vivienda en Juticalpa, Olancho

Una de las víctimas es Carlos Chirinos.

Olancho, Honduras. Tres hombres fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Villa Santa, de la ciudad de Juticalpa, Olancho. De manera preliminar, se informó que habrían sido atacados con arma de fuego.

Hasta el momento, las víctimas no habían sido identificadas oficialmente; sin embargo, una de ellas fue identificada como Carlos Chirinos. Las autoridades correspondientes se desplazaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones.

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Los equipos policiales y las autoridades competentes trabajan para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho violento y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda. Hasta ahora no se han proporcionado más detalles sobre las otras dos víctimas.

En breve...

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