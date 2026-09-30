Video del momento en que capturan a “Lagrimita” tras presumir armas y amenazar en redes sociales

Santa Rosa, Guatemala. Fernando “N”, alias “Lagrimita”, de 35 años, fue capturado en El Jocotillo, Villa Canales, luego de que en redes sociales circulara un video en el que presuntamente aparece amenazando con un arma de fuego.

De acuerdo con la información proporcionada, "Lagrimita" era señalado de realizar amenazas constantes en redes sociales, situación por la que las autoridades realizaron un allanamiento en el lugar.

Durante el operativo, las autoridades le decomisaron una pistola marca Glock, la cual fue reportada como ilegal, además de cuatro cargadores y 43 municiones.

La captura de "Lagrimita" se produjo luego de que el video comenzara a circular en redes sociales y presuntamente mostrara a “Lagrimita” portando un arma de fuego mientras realizaba amenazas.

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Durante el momento de la aprehensión, imágenes muestran al hombre llorando y pataleando mientras los agentes procedían a detenerlo, aparentemente en un intento por evitar la captura.

Fernando “N” fue detenido por el delito relacionado con la posesión de un arma ilegal. El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.