TSC: Enee destinó para otros fines L2,000 millones del PNRP y frenó acciones para reducir pérdidas

Para el abogado <b>Francisco Pascua</b>, la auditoría abre un cuestionamiento de fondo sobre la propia creación del PNRP: cuál era realmente su función y cómo se diferenciaba de estructuras que ya existían para reducir las pérdidas de la Enee.“Si existía una entidad pública o un vehículo jurídico, ya una relación contractual y un presupuesto designado para una finalidad como es la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, ¿<b><a href="https://www.laprensa.hn/economia/gobierno-lanza-plan-para-reducir-perdidas-enee-KB11104482">cuál realmente era la función entonces de este Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas</a></b>?”, cuestionó Pascua.La auditoría, no obstante, no individualiza en este hallazgo una responsabilidad penal ni consigna la existencia de una investigación del Ministerio Público (MP) por el traslado de los 2,000 millones de lempiras.Para <b>Kevin Rodríguez</b>, analista en temas energéticos, los resultados de la auditoría respaldan las advertencias que venía planteando sobre la gestión del PNRP: un programa con una elevada disponibilidad de recursos que no estaba alcanzando las metas establecidas para reducir las pérdidas.“Desde los resultados ya se advertía que algo no estaba funcionando en la administración del programa: manejaba una cantidad considerable de recursos, pero las metas de reducción de pérdidas seguían sin cumplirse”, señaló Rodríguez.La auditoría aporta ahora elementos concretos sobre lo que ocurría dentro del PNRP mientras sus resultados quedaban por debajo de lo proyectado: <b>2,000 millones de lempiras fueron utilizados temporalmente para otras obligaciones de la Enee</b> y, paralelamente, los auditores identificaron deficiencias en controles, contrataciones y administración.El PNRP se encuentra, además, bajo intervención del actual gobierno. A finales de febrero de 2026, la administración del presidente <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/nasry-asfura-sanciona-ley-energia-electrica-fortalecer-transformar-enee-DJ32196104">Nasry Asfura</a> aprobó intervenir el programa junto con otras dependencias estatales y dispuso la conformación de comisiones encargadas de realizar diagnósticos y presentar informes sobre las instituciones intervenidas.La medida alcanzó ocho instituciones y programas. Las <a href="https://www.laprensa.hn/premium/comisiones-interventoras-honduras-nasry-asfura-HN29534065">comisiones recibieron el mandato </a>de evaluar las condiciones en que fueron encontradas esas dependencias y entregar sus informes al presidente en un plazo menor a un año.A meses de iniciada la intervención, <b>los resultados sobre el PNRP no se han hecho públicos</b>. La ausencia de esos resultados cobra mayor relevancia ante los hallazgos del TSC: recursos destinados al programa fueron utilizados temporalmente para otras obligaciones de la Enee, mientras las metas de reducción de pérdidas quedaron por debajo de lo programado.