TSC: Enee destinó para otros fines L2,000 millones del PNRP y frenó acciones para reducir pérdidas

Tegucigalpa, Honduras

Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó un rosario de incumplimientos en el manejo del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), entre ellos el uso de 2,000 millones de lempiras para fines distintos, lo que, según los auditores, impidió contratar bienes, servicios e insumos necesarios para ejecutar acciones destinadas a reducir las pérdidas de energía.

Los hallazgos forman parte del Informe No. 001/2026-VI, correspondiente a una auditoría especial practicada al proceso y manejo del PNRP, implementado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Aunque el documento está fechado en marzo de 2026, el período examinado comprende específicamente del 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2024. El informe fue concluido el 27 de marzo de 2026 y posteriormente notificado de manera oficial a la Enee el 7 de agosto de 2026. Mediante el Oficio No. 605-2026-SG-TSC, el Tribunal entregó una copia autenticada al gerente general de la estatal, Guillermo Felipe Peña Panting, con lo que formalizó la entrega del documento para los efectos legales correspondientes. El movimiento de los 2,000 millones de lempiras ocurrió el 4 de julio de 2023. Ese día, la Enee trasladó los recursos desde la Cuenta Única de la Tesorería General de la República a nombre del PNRP hacia la libreta principal de la estatal. El dinero fue utilizado para cubrir el servicio de deuda que vencía a finales de junio y obligaciones con generadores de energía. Los 2,000 millones de lempiras no aparecen en la auditoría como recursos desaparecidos. La Enee registró la operación como un “préstamo puente” y posteriormente comenzó a reintegrar los recursos al programa. Al cierre de 2024 todavía estaban pendientes 833.3 millones de lempiras y, según informó el PNRP a los auditores, ese saldo fue cancelado en 2025. El TSC advirtió, sin embargo, que una operación de este tipo volvió a producirse ese mismo año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El cuestionamiento del TSC se concentra en lo ocurrido mientras esos recursos estuvieron fuera del programa. Los auditores determinaron que utilizarlos para atender necesidades propias de la Enee impidió al PNRP contratar bienes, servicios e insumos necesarios para ejecutar las acciones de reducción de pérdidas previstas para 2023. La Enee defendió el traslado como una operación interna, temporal y reversible. Alegó que el PNRP forma parte de la misma estatal, que sus metas no fueron comprometidas y que utilizar esos recursos permitió evitar deuda bancaria y generar un ahorro aproximado de 210 millones de lempiras. El hallazgo amplía una investigación publicada en tres entregas por LA PRENSA Premium sobre el manejo de los recursos del PNRP, que reveló vacíos en el control y destino de fondos utilizados, entre otros rubros, para telefonía celular y combustible.

Recursos para un fin distinto

El TSC fue explícito sobre el problema de fondo: los recursos tenían un destino presupuestario específico cuando fueron utilizados por la Enee. “Los recursos asignados al Programa Nacional de Reducción de Pérdidas están destinados para cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado, implementado y aprobado el programa”, establecieron los auditores. El informe fundamentó el señalamiento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que los créditos para gastos deben destinarse exclusivamente a las finalidades para las cuales fueron asignados o a modificaciones aprobadas conforme a la ley. La misma disposición contempla responsabilidades administrativas, civiles o penales cuando corresponda. El TSC también advirtió que utilizar recursos asignados al PNRP para otros propósitos puede provocar que “no se lleven a cabo las acciones necesarias” para reducir las pérdidas y afectar directamente las finanzas de la Enee. Pero el traslado de los 2,000 millones de lempiras formó parte de un cuadro más amplio. La auditoría también detectó deficiencias en controles financieros, planificación, administración de personal y contrataciones. Entre ellas, encontró que el PNRP llevaba sus registros contables de manera manual mediante hojas electrónicas de Excel y que no contaba con un manual de procedimientos para compras y contrataciones debidamente aprobado. Este último punto coincide con lo documentado previamente por LA PRENSA Premium, que al rastrear gastos del PNRP identificó procesos de contratación y adjudicación en los que no se observaron los mecanismos competitivos establecidos para la selección de proveedores. Los problemas administrativos ocurrieron mientras el programa quedaba por debajo de sus propias metas. En 2023 ejecutó 317,399 de las 728,551 acciones programadas, equivalente al 43.57%. En recuperación de energía alcanzó 96.4 millones de kilovatios hora de los 380.5 millones proyectados, apenas el 25.34% de la meta. En 2024 los resultados mejoraron, pero tampoco alcanzaron lo programado: ejecutó 455,983 de 644,815 acciones, un 70.72%, y recuperó 173.8 millones de kilovatios hora frente a los 283.4 millones previstos, equivalente al 61.35%. Ese contraste es relevante porque, entre 2022 y 2024, el PNRP ejecutó 5,644.7 millones de lempiras. En sus conclusiones generales, el TSC determinó que el programa “no cumple con lo que demanda su creación” y señaló una “poca gestión para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas desde que inició labores”. En palabras sencillas, el Estado destinó miles de millones de lempiras al PNRP sin que los resultados alcanzaran las metas que el propio programa se había fijado. Los 5,644.7 millones de lempiras ejecutados entre 2022 y 2024 contrastan con objetivos de reducción de pérdidas y recuperación de energía que quedaron incumplidos.

Posibles responsabilidades