Administración pública ejecutó 137,077 millones de lempiras a junio de 2026

Tegucigalpa, Honduras

La administración pública de Honduras cerró el primer semestre del presente año con una ejecución presupuestaria del 38.98%. Un informe divulgado por la Secretaría de Finanzas indica que, de los 444,335.8 millones de lempiras aprobados para 2026, se habían ejecutado 137,077.4 millones de lempiras al 30 de junio. El documento agrega que para los últimos seis meses del presente ejercicio fiscal quedan disponibles 307,258.4 millones de lempiras. De los 137,077.4 millones de lempiras ejecutados por la administración pública, los egresos del gobierno central sumaron L100,829.3 millones, mientras que los 36,248.1 millones restantes corresponden a las instituciones descentralizadas.

El presupuesto aprobado para el gobierno central asciende a 263,392.4 millones de lempiras, con una ejecución del 38.28%.

Para las instituciones descentralizadas se asignaron L180,615.7 millones, de los cuales se ha ejecutado el 40%.

Rubros

El presupuesto general de la República se distribuye en ocho grupos. No obstante, el rubro de servicios personales (sueldos y salarios) registra la mayor ejecución, con 52,924.4 millones de lempiras, lo que representa el 45.33% del presupuesto asignado para ese concepto. El grupo de transferencias y donaciones ejecutó 29,808.2 millones de lempiras durante el primer semestre de 2026, equivalente al 39.71% de su presupuesto. Le siguen los servicios no personales, con 28,851.3 millones de lempiras, que representan el 44.63% del monto aprobado para 2026.