Presupuesto aumentó 49% entre 2021 y 2025, no se duplicó como afirmó Kilvett Bertrand

"El último presupuesto que se presentó del gobierno del presidente Hernández andaba por los 220 millones de lempiras. El último presupuesto que presentó Xiomara Castro era de más de 469,000 millones de lempiras. Duplicaron el Presupuesto General de la República", aseguró (desde el minuto 16:04).

San Pedro Sula, Honduras Kilvett Bertrand, diputado de la bancada del Partido Nacional, afirmó que el Presupuesto General de la República se duplicó entre el último gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y la administración de Xiomara Castro.

LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Bertrand sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

La diferencia entre ambos montos es de 142,761.9 millones de lempiras, equivalente a un incremento cercano al 49.5%, por lo que no alcanza el 100% necesario para considerar que el presupuesto se duplicó.

No obstante, su aseveración es falsa. Una revisión de los datos oficiales de la Secretaría de Finanzas (Sefin) muestra que el último presupuesto aprobado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández fue de 288,145.1 millones de lempiras, en 2021, mientras que el presupuesto aprobado para 2025 asciende a 430,907 millones de lempiras.

LA PRENSA Verifica revisó los datos oficiales publicados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) y documentos presupuestarios del Estado hondureño para contrastar la afirmación.

El Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2021, último año del gobierno de Juan Orlando Hernández, fue de 288,145.1 millones de lempiras, de acuerdo con el proyecto aprobado y publicado por la Sefin y el Congreso Nacional. Esta cifra corresponde al consolidado de la administración central y descentralizada.

Por su parte, el Presupuesto General aprobado para el ejercicio fiscal 2025, bajo la administración de Xiomara Castro, fue de 430,907 millones de lempiras, según datos oficiales de la Sefin.

Esto evidencia que la cifra mencionada por el diputado, de 220 millones de lempiras, no coincide con los registros oficiales del presupuesto nacional, ya que el monto real del último presupuesto del gobierno anterior fue significativamente mayor.

Además, la comparación entre ambos presupuestos muestra que la diferencia no representa una duplicación del monto total. Entre 288,145.1 millones y 430,907 millones de lempiras hay una diferencia de 142,761.9 millones de lempiras.

En términos porcentuales, este aumento representa aproximadamente un 49.5% y no un 100%, que es lo que implicaría una duplicación del presupuesto.

Expertos consultados por LA PRENSA Verifica coinciden en que, según la definición técnica utilizada en finanzas públicas, para que un presupuesto se considere duplicado el nuevo monto debe ser al menos el doble del anterior.

“Duplicar es multiplicar por dos, (el presupuesto) debe tener un incremento del 100%”, aclaró Henry Rodríguez, economista.

En este caso, el presupuesto tendría que situarse en torno a los 576,290.2 millones de lempiras para alcanzar ese umbral.

En conclusión, es falso que el Presupuesto General de la República se haya duplicado entre el último año de la administración de Juan Orlando Hernández y el gobierno de Xiomara Castro, como afirmó Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional.