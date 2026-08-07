Fechas y horarios: así se jugará la jornada 2 del torneo Apertura 2026

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se viene una nueva jornada! La Liga Nacional de Honduras da vuelta a la página y este fin de semana comienza la segunda fecha del torneo Apertura 2026 con otros seis atractivos duelos. En este ocasión se disputarán entre el sábado 08 y domingo 09 de agosto.

El telón se abre este sábado a las 3:00 PM en Puerto Cortés. En el Estadio Excélsior, Platense recibirá a Marathón, en donde intentará imponer su localía para buscar sus primeros tres puntos en el certamen luego del duro tropiezo ante Real España en su debut (0-3). Por su parte, los verdolagas quieren seguir la línea del triunfo luego de vencer el pasado lunes al Independiente (1-0).

Más tarde, la actividad se trasladará a Choluteca a las 5:15 PM para el choque entre los Lobos de la UPNFM y Olancho FC en el Emilio Williams. Para cerrar la noche de la jornada sabatina, el Estadio Morazán de San Pedro Sula tendrá el cotejo entre Real España vs Génesis FC a partir de las 7:30 PM.