Fechas y horarios: así se jugará la jornada 2 del torneo Apertura 2026

¡Se viene una nueva jornada! La Liga Nacional de Honduras da vuelta a la página y este fin de semana comienza la segunda fecha del torneo Apertura 2026 con otros seis atractivos duelos. En este ocasión se disputarán entre el sábado 08 y domingo 09 de agosto.
El telón se abre este sábado a las 3:00 PM en Puerto Cortés. En el Estadio Excélsior, Platense recibirá a Marathón, en donde intentará imponer su localía para buscar sus primeros tres puntos en el certamen luego del duro tropiezo ante Real España en su debut (0-3). Por su parte, los verdolagas quieren seguir la línea del triunfo luego de vencer el pasado lunes al Independiente (1-0).
Más tarde, la actividad se trasladará a Choluteca a las 5:15 PM para el choque entre los Lobos de la UPNFM y Olancho FC en el Emilio Williams. Para cerrar la noche de la jornada sabatina, el Estadio Morazán de San Pedro Sula tendrá el cotejo entre Real España vs Génesis FC a partir de las 7:30 PM.
Ya el domingo, las acciones continuarán a las 3:00 PM, cuando Juticalpa FC reciba al Olimpia en el Rubén Guifarro. Los canecheros comenzaron con una caída ante el Motagua y se enfrentarán a un equipo Albo que viene de vencer a los Lobos (2-0) en Liga y al UMECIT (1-2) en Copa Centroamericana.
Posteriormente, el Motagua tendrá en el Nacional al recién ascendido Estrella Roja. El Ciclón Azul quiere mantenerse en la senda del triunfo luego de vencer por la mínima al FAS en el mismo recinto por el torneo de Concacaf; este duelo se llevará a cabo a partir de las 5:15 pm.
La segunda fecha se cerrará con el cotejo entre otro de los nuevos equipos: el Independiente de Siguatepeque. Las "Panteras Negras" cayeron en su estreno en Primera, por lo que intentará reponerse ante el CD Choloma, que también viene de perder (2-0 ante Génesis FC). El juego comenzará a las 7:30 PM en el Estadio Carlos Miranda.
Jornada 2 - Torneo Apertura 2026
Sábado 08 de agosto
- Platense vs. Marathón (3:00 PM, Estadio Excélsior)
- UPNFM vs. Olancho FC (5:15 PM, Estadio Emilio Williams)
- Real España vs. Génesis FC (7:30 PM, Estadio Morazán)
Domingo 09 de agosto
Juticalpa FC vs. Olimpia (3:00 PM, Estadio Rubén Guifarro)
Motagua vs. Estrella Roja (5:15 PM, Estadio Nacional)
Independiente vs. CD Choloma (7:30 PM, Estadio Carlos Miranda)