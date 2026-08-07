Costa Rica dice adiós a los Olímpicos: dura caída ante EUA en Premundial Sub-20

Puebla, México.

La selección de Estados Unidos derrotó este viernes por 0-2 a Costa Rica para clasificarse a la final del torneo sub-20 de la Concacaf, en la que enfrentará al mejor entre México y Canadá.

Rubén Ramos y Chris Applewhite convirtieron por los estadounidenses, superiores la mayor parte del partido. Aunque dejó en el banquillo a varios de sus titulares, Estados Unidos tuvo la posesión de la pelota 82-18 en una primera mitad marcada por las numerosas faltas.

El minuto 27, los norteamericanos estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de cabeza de Chris Applewhite, detenido por el guardameta Ian O'Rourke.