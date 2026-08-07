Infantino sonríe: Confederación confirma su respaldo para que siga en la FIFA

Estados Unidos.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) mostró "por unanimidad" su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la crisis abierta después de que el organismo que rige el fútbol abriera un proceso, al que posteriormente renunció, para privatizar un parte de la gestión de los mundiales. En un comunicado, la CAF dice haber tomado nota de que la FIFA ha reconocido que "se cometieron errores en el proceso del establecimiento propuesto de la FIFA Forward Enterprise (FFE)". La FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

El proyecto recibió posteriormente la negativa de la UEFA y la semana pasada Infantino anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes". En la nota, la CAF también muestra su apoyo al secretario general de la FIFA, el sueco Mattias Grafström. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Reconocemos que se cometieron errores en el proceso del establecimiento propuesto de la FIFA Forward Enterprise (‘FFE’). Ciertamente no era la intención que el Consejo de la FIFA y las Asociaciones Miembro de la FIFA se sintieran excluidos del proceso y debería haberse gestionado de otra manera", recoge el comunicado. La CAF recuerda el texto de la FIFA: "Pedimos sinceramente disculpas por estos errores y nos comprometemos a que no vuelvan a ocurrir. Con esto en mente, llevaremos a cabo una revisión necesaria, y se presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión programada". "La propuesta que habría estado sujeta a la aprobación de las Asociaciones Miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA, ya no está sobre la mesa.

The CAF Executive Committee (“EXCO”) unanimously endorses the “Joint Update” by the FIFA President and Secretary General on the FIFA Forward Enterprise and will continue to focus on making African Football amongst the best in the world and adhering to governance and transparency... — CAF Media (@CAF_Media) August 6, 2026