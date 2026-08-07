Infantino sonríe: Confederación confirma su respaldo para que siga en la FIFA

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) mostró "por unanimidad" su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la crisis abierta después de que el organismo que rige el fútbol abriera un proceso, al que posteriormente renunció, para privatizar un parte de la gestión de los mundiales.
En un comunicado, la CAF dice haber tomado nota de que la FIFA ha reconocido que "se cometieron errores en el proceso del establecimiento propuesto de la FIFA Forward Enterprise (FFE)".
La FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.
El proyecto recibió posteriormente la negativa de la UEFA y la semana pasada Infantino anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".
En la nota, la CAF también muestra su apoyo al secretario general de la FIFA, el sueco Mattias Grafström.
"Reconocemos que se cometieron errores en el proceso del establecimiento propuesto de la FIFA Forward Enterprise (‘FFE’). Ciertamente no era la intención que el Consejo de la FIFA y las Asociaciones Miembro de la FIFA se sintieran excluidos del proceso y debería haberse gestionado de otra manera", recoge el comunicado.
La CAF recuerda el texto de la FIFA: "Pedimos sinceramente disculpas por estos errores y nos comprometemos a que no vuelvan a ocurrir. Con esto en mente, llevaremos a cabo una revisión necesaria, y se presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión programada".
"La propuesta que habría estado sujeta a la aprobación de las Asociaciones Miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA, ya no está sobre la mesa.
The CAF Executive Committee (“EXCO”) unanimously endorses the “Joint Update” by the FIFA President and Secretary General on the FIFA Forward Enterprise and will continue to focus on making African Football amongst the best in the world and adhering to governance and transparency...— CAF Media (@CAF_Media) August 6, 2026
Siempre hay lecciones que aprender, y seguiremos mejorando nuestros procesos a la luz de esta experiencia. Sin embargo, en este caso es importante destacar que, aunque se cometieron errores, todo lo que se hizo, se hizo en pleno cumplimiento del Marco Regulatorio de la FIFA”, agrega.
El presidente de la CAF, el sudafricano Patrice Motsepe, declaró, en palabras que recoge la nota, que la organización "seguirá centrada en hacer que el Fútbol Africano esté entre los mejores del mundo y reafirma su compromiso de adherirse a las mejores prácticas mundiales de gobernanza, transparencia y auditoría".
"Para nosotros, en África, el cumplimiento de la gobernanza, el debido proceso y la transparencia es crucial y no negociable, ya que esta es la práctica y la conducta que esperamos de nuestros gobiernos, empresas y otras instituciones y organizaciones. Esta es también la conducta que se espera de la CAF", explica Motsepe.
El responsable añade que el organismo está comprometido "a seguir trabajando junto con la FIFA, sus Asociaciones Miembro, otras Confederaciones de Fútbol y las partes interesadas para salvaguardar y adherirnos a las mejores prácticas mundiales de gobernanza, debido proceso y transparencia y contribuir al desarrollo y crecimiento del Fútbol en todo el mundo".
Agrega: "La CAF también seguirá centrándose en desarrollar a nuestros futbolistas, niños y niñas, entrenadores y preparadores, las Selecciones Nacionales de nuestras 54 Asociaciones Miembro y las ligas amateur y profesionales del Continente Africano".
Para el dirigente, "se están logrando buenos avances en las conversaciones con nuestros patrocinadores, socios e inversores actuales y nuevos para garantizar que la CAF siga siendo financieramente autosuficiente e independiente y que se construyan y mejoren estadios y otras infraestructuras de Fútbol. También se están logrando avances en los preparativos para la Copa Africana de Naciones (“AFCON”) Kenia Tanzania Uganda (“PAMOJA”) y otras Competiciones de la CAF”.
Asimismo, Motsepe agradece a Infantino su apoyo al fútbol africano a lo largo de los años.