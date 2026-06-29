Hondureños mantienen la cautela ante inversión en criptomonedas

San Pedro Sula

Expertos ligados al sector y estudios de empresas indican que en Honduras, la adopción es lenta debido a una serie de factores, como las advertencias realizadas por el Banco Central de Honduras (BCH) desde 2018 y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre los riesgos que asumen las personas que invierten en activos digitales y prohibiciones impuestas al sistema financiero.

Mientras algunos países intensifican la adopción de activos digitales, Honduras avanza de manera cautelosa hacia la integración de criptomonedas, principalmente impulsada por la diáspora que envía remesas y segmentos de jóvenes motivados por la tecnología.

El 12 de febrero de 2024, la CNBS emitió la circular 003/2024 en la cual anunció la prohibición "a las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mantener, invertir, intermediar u operar con criptomonedas, criptoactivos, monedas virtuales, tokens o cualquier otro activo virtual similar, que no hayan sido emitidos o autorizados por el Banco Central de Honduras como autoridad monetaria del país, así como tampoco permitir a sus usuarios financieros el uso de sus plataformas para realizar operaciones con este tipo de instrumentos".

Para Carlos Leonardo Paguada Velásquez, presidente de Blockchain Honduras, "la adopción de las criptomonedas en Honduras se encuentra aún en una etapa temprana, pero el interés ha crecido de forma contante en los últimos años. Cada vez más personas exploran estás tecnologías como una alternativa para invertir, enviar remesas y acceder a servicios financieros más eficientes. Sin embargo, aún existe retos importantes, como la educación financiera, la regulación y la generación de confianza en el ecosistema".

"El futuro de las criptomonedas en Honduras dependerá menos de la especulación y más del desarrollo de casos de uso real, como las remesas, la inclusión financiera, la tokenización de activos y la innovación de activos y la innovación empresarial. Si el sector público, la empresa privada y la academia trabajan conjuntamente para promover la educación y establecer reglas claras, Honduras tiene la oportunidad de convertirse en un referencia regional en la tecnología blockchain y economía digital. La clave no es adoptar las criptomonedas por moda, sino aprovechar responsablemente el potencial de esta tecnología para generar desarrollo económico y nuevas oportunidades para los hondureños", le dijo a Diario La Prensa.

Actualmente, según el informe Uso de criptomonedas en América Latina a 2026 de RankingsLatAm, basado en una encuesta realizada a unas 14,500 personas en 18 países, en Honduras, el 5.9% de la población ha adoptado criptomonedas, mientras en otros países, como Argentina el 24.9%; Brasil, 22.3%; Bolivia, 19%, y Venezuela, 17%.

"Honduras se encuentra en una fase inicial, con una adopción limitada pero que aumenta gradualmente entre los usuarios vinculados a la diáspora y lo segmentos más jóvenes y orientados a la tecnología", dice el informe.

En Centroamérica, de acuerdo con ese informe, "El Salvador parece haber llegado a un punto de estancamiento. A pesar de la amplia infraestructura y la continua aceptación empresarial, los recientes cambios en las políticas y la saturación previa entre primeros adoptadores ha ralentizado el crecimiento gradual".

"Guatemala está experimentando un fuerte crecimiento partiendo de una base baja, impulsado principalmente por la mejora en la eficiencia de las remesas y la adopción por parte de la población. La ausencia de regulaciones restrictivas está propiciando una expansión orgánica. Nicaragua sigue siendo uno de los mercados más opacos, donde las restricciones políticas y regulatorias limitan la adopción formal. El uso de criptomonedas es mayoritariamente informal y está vinculado a las remesas.

El informe dice que "Costa Rica se está consolidando como un mercado con casos de uso real, donde las criptomonedas se utilizan activamente en las economías locales. Una sólida infraestructura digital y los flujos de remesas están impulsando un crecimiento gradual, pero significativo", dice.