Subsidio a combustibles ha superado el presupuesto, dice ministro de Finanzas

Tegucigalpa.

El ministro de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el subsidio a los combustibles ya superó los recursos contemplados en el Presupuesto General de la República 2026, por lo que el Gobierno deberá realizar ajustes internos para garantizar la continuidad del beneficio. Según explicó el funcionario, hasta la semana pasada se habían ejecutado alrededor de 860 millones de lempiras, una cifra que supera en más de 180 millones los 680 millones de lempiras asignados inicialmente para este programa de alivio económico.

Hernández Hércules señaló que el incremento en la ejecución responde principalmente al comportamiento de los precios internacionales del petróleo. “El subsidio a los combustibles ha tenido una ejecución superior a lo contemplado debido al comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Estimamos que el costo total al cierre de 2026 podría ubicarse entre 1,200 y 1,300 millones de lempiras, dependiendo de la evolución del mercado petrolero”, declaró el ministro. Ante esta situación, el titular de Finanzas indicó que se efectuarán modificaciones presupuestarias internas para cubrir los recursos adicionales requeridos y mantener vigente el apoyo dirigido a los consumidores hondureños.