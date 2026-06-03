Cinco asesores de la Enee devengaron 1.5 millones en salarios en abril

Tegucigalpa.

El gasto corriente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) sigue siendo elevado, pese a mantenerse deficitaria sus finanzas y bajo pérdidas operativas.

Si bien en marzo pasado la estatal contrató a un asesor como empleado temporal con un salario de 120,000 lempiras para el siguiente mes se amplió a cinco los consultores, quienes devengaron 1.5 millones de lempiras, constató LA PRENSA.

En el reporte de la planilla de puestos y salarios temporales de la Enee firmado por Gina Baca Vargas en su condición de jefe interino del departamento de planillas y sueldos se detalla que las remuneraciones de estos asesores oscilaron entre L200,000 hasta L340,000.

Tres de estos consejeros se les pagó la retribución más alta, es decir L340,000, mientras que otro recibió 320,000 lempiras y 200,000 lempiras el último contratado.

La planilla de trabajadores temporales pasó de 3.7 millones de lempiras en marzo a 4.7 millones de lempiras para abril pasado, reflejando una diferencia de un millón de lempiras adicionales.

En cuanto al personal la variación intermensual solo fue de tres empleados menos y quedó 113 trabajadores, sin embargo, la erogación creció por las considerables compensaciones a estos asesores.

Al cuarto mes de 2026 la Enee registró un déficit acumulado de L1,853.3 millones y las pérdidas sumaron L4,048.59 millones equivalentes al 32.1% para el primer trimestre del año.

La Prensa consultó a una fuente ligada a la estatal eléctrica y solo se limitó a manifestar que este equipo de asesores está involucrado en el rescate institucional.

De su lado, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, cuestionó que “son salarios muy elevados, refiriéndose al de los asesores, y la institución tiene un alto costo que se paga a personas ejecutivas que poco o nada hacen”.

En redes sociales circuló el oficio GG ENEE-195-III-2026 firmado por Eduardo Oviedo, exgerente interino del organismo autónomo con el nombre de cuatro nuevos ingresos en el estatus temporal.