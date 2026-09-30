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Ihcafe y AMDC celebran el día de la caficultura nacional y reconocen el aporte de la industria con la primera “Calle Café de Honduras”

La vía fue habilitada frente a las instalaciones del Ihcafe, en el bulevar Centroamérica, como un reconocimiento permanente al aporte económico y social de la caficultura nacional

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 17:31 -
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Ihcafe y AMDC celebran el día de la caficultura nacional y reconocen el aporte de la industria con la primera “Calle Café de Honduras”

Ihcafe celebra la caficultura nacional con la inauguración de la primera “Calle Café de Honduras”.

Fotos: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

El Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) celebró un nuevo reconocimiento a la caficultura nacional con la inauguración de la primera “Calle Café de Honduras”, ubicada frente a las instalaciones de la institución, en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa.

La iniciativa, desarrollada junto a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), constituye un homenaje al denominado grano de oro y busca mantener visible el aporte económico, social y productivo de miles de productores y familias que forman parte de la cadena del café en Honduras.

El presidente del Ihcafe, Pedro Mendoza, destacó la importancia de contar con un espacio en la capital dedicado a uno de los principales productos de exportación del país y agradeció al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, por respaldar este reconocimiento a la caficultura hondureña.

“Excelente, señor alcalde de la capital, por ese honor que nos brindó al inaugurar esta calle de la caficultura, aquí frente a las instalaciones del Ihcafe. Creo que es algo muy importante, porque todos conocemos la relevancia que tiene el sector café a nivel nacional”, expresó Mendoza.

La vía fue inaugurada se localiza frente a las instalaciones del Ihcafe.

La vía fue inaugurada se localiza frente a las instalaciones del Ihcafe.

Un reconocimiento a la caficultura hondureña

La nueva “Calle Café de Honduras” representa un reconocimiento permanente a los productores, trabajadores y familias que participan en cada eslabón de la cadena cafetalera, desde el cultivo y la cosecha en las fincas hasta el procesamiento, comercialización y exportación del café hondureño.

Desde el Ihcafe se destacó además el esfuerzo que realizan las diferentes regiones productoras del país, cuyo trabajo permite fortalecer la producción nacional y mantener la presencia del café de Honduras en los mercados internacionales.

Durante la inauguración, el alcalde Juan Diego Zelaya resaltó la contribución de la caficultura a la economía hondureña y la importancia de rendir homenaje a un producto estrechamente vinculado con la identidad nacional.

El alcalde de la AMDC Juan Diego Zelaya, durante los actos.

El alcalde de la AMDC Juan Diego Zelaya, durante los actos.

Una calle que lleva el nombre del café hondureño

La denominación de esta vía permitirá que uno de los principales corredores de la capital mantenga de manera permanente un reconocimiento al café y a quienes trabajan diariamente para posicionar la calidad del producto hondureño dentro y fuera del país.

Juan Diego Zelaya destacó que Tegucigalpa se convierte en la primera ciudad en contar con una vía denominada “Calle Café de Honduras” y motivó a otros municipios a impulsar iniciativas similares.

“El café de Honduras es reconocido internacionalmente, y darle el nombre de Café de Honduras a una calle es reconocer la importancia que este producto tiene para nuestro país, para nuestras familias y para nuestra economía. Somos la primera ciudad en contar con una Calle Café de Honduras, y desde aquí motivamos a otras ciudades y a otros alcaldes a hacer lo mismo, para que juntos demos mayor realce a este producto que genera empleos, oportunidades, ingresos y, sobre todo, orgullo nacional”, manifestó el edil.

Durante la reunión se revelaron algunas cifras según el reporte de Ihcafe.

Durante la reunión se revelaron algunas cifras según el reporte de Ihcafe.

Ihcafe destaca el valor del grano de oro

Para el Ihcafe, este reconocimiento permite continuar poniendo en valor el trabajo de quienes hacen posible que el café hondureño llegue a consumidores de diferentes partes del mundo, además de fortalecer la identidad de Honduras como país productor.

La inauguración también se desarrolló en el contexto de las actividades conmemorativas del Día Internacional del Café, que se celebra el 1 de octubre, convirtiéndose en una oportunidad para destacar la contribución de la caficultura al desarrollo económico y social del país.

Pedro Mendoza, el presidente del Ihcafe.

Pedro Mendoza, el presidente del Ihcafe.

Con la inauguración de la primera “Calle Café de Honduras”, el Ihcafe suma un nuevo espacio de reconocimiento para el sector cafetalero y para las familias productoras que, con su trabajo, contribuyen al desarrollo de las comunidades y al posicionamiento internacional del café hondureño.

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