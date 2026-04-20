Más de L13 millones gastó la Enee en celulares con destino desconocido

Tras rastrear en el portal HonduCompras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), el equipo de LA PRENSA Premium detectó que ese proceso concluyó con la firma del contrato <b>PNRP 69-2023</b>, el 8 de noviembre de 2023, identificado como “suministro adquisición de servicios de telefonía y plan de datos”, por un poco más de 6.6 millones de lempiras.El monto equivale a un costo promedio de unos 6,651 lempiras por cada uno de los mil paquetes contratados.El contrato incluía mil teléfonos inteligentes de gama media con su respectivo plan móvil. Desde el papel, fijó aparatos con cámara de al menos 12 megapíxeles, memoria RAM de 4 GB, almacenamiento de 64 GB, batería de 5,000 mAh y sistema Android 11 o superior, además de 35 GB de datos para navegar, llamadas ilimitadas a todas las redes, WhatsApp ilimitado y garantía por desperfectos de fábrica.