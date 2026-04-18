“Mis hijos quedaron en tres casas diferentes”: Brenda llegó sola a España y hoy inspira a otros

Tegucigalpa, Honduras.

Brenda Elizabeth Zambrano Rivera recuerda con claridad el día en que llegó a España, aunque lo primero que le viene a la memoria no es la emoción de un nuevo comienzo, sino el frío. Había salido de Honduras el 6 de noviembre del año 2000 y al día siguiente aterrizaba en Barcelona sin ropa adecuada para el invierno, sin conocer el idioma y sin nadie esperándola. “Yo no traía ni ropa para estaciones del año... eran unos fríos que hasta los huesos le calaban. Recuerdo que salí del aeropuerto y los taxis decían "libre" en catalán, pero como yo no lo entendía, pasaban y pasaban, hasta que alguien se me acercó y me preguntó que qué esperaba y me explicó que los taxis iban libres", contó con inocencia. Tenía 36 años, un divorcio reciente y la decisión de empezar de nuevo ya tomada. En Honduras había construido una vida estable, pues trabajó durante 13 años en el Hospital Regional Santa Teresa de Comayagua y tenía un restaurante propio, pero la ruptura matrimonial y el deseo de cambiar su rumbo la empujaron a migrar. No era la primera vez que salía del país (había estado en Estados Unidos tras el paso del huracán Mitch), pero España para ella representaba una oportunidad, aunque incierta. Ese día en el aeropuerto de Barcelona, mientras los taxis pasaban frente a ella y no sabía cómo detenerlos, comenzaba una historia que cambiaría su vida y la de miles de migrantes que, años después, encontrarían en su voz una historia compartida.

Distancia

Brenda es escritora, emprendedora y una líder comunitaria, pero antes de eso fue madre, una madre a distancia, y ese fue su momento más duro que vivió en España, según confió a LA PRENSA Premium.

"Pasé por una depresión terrible porque mis hijos quedaron en tres casas diferentes, la mayor con el padre, mi hijo con una hermana y mi niña con otra hermana, y yo cuando los llamaba, ese día no comía, temblaba, perdí mucho peso", contó. Pensó que no regresaría a Honduras, pero seis meses después decidió volver, aunque el destino (o la fe, como ella lo nombra) tenía otros planes. Cuando estaba en Honduras y luego de enterarse de que su hija de 16 años estaba embarazada, recibió la llamada de la embajada para informarle que sus papeles estaban listos, lo que ella interpretó como una señal. "Era la señal que tanto le había pedido a Dios", relató. Así que volvió a España, pero esta vez no venía sola, regresaba con la misión de traer a sus hijos, nieta, yerno y reconstruir su vida. "Nada fue fácil, yo llegué a trabajar hasta 16 horas porque tenía que sostener a mis hijos, pagar alquiler, alimentación. Tener a mis hijos para mí ya era todo, tenía que sacarlos adelante, no se imagina lo duro que fue", contó. Su primer trabajo en España fue cuidar niños, pero también limpiaba casas y estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario para salir adelante. A pesar del cansancio extremo que vivía Brenda por su trabajo, decidió estudiar, adaptarse, aprender inglés, catalán, y capacitarse en nutrición, periodismo y finanzas, porque entendió que el estudio le abriría las puertas... y así fue.

Caminos

Con el tiempo, empezó a involucrarse con la comunidad hondureña en España. Desde el primer mes buscó el consulado y comenzó a participar activamente. “Éramos 3,000 hondureños en ese entonces, ahora somos 300,000”, comentó. Su compromiso la llevó a acompañar a otros migrantes, a orientarlos y a convertirse en un punto de referencia para quienes llegaban en condiciones similares a las suyas. Ese contacto directo con la realidad migrante la motivó a escribir. Su primer libro, "Supervivientes en España" (2021), nació de la necesidad de contar lo que muchos vivían en silencio.

"Yo miraba cómo a la gente le costaba adaptarse, decían que mejor se regresaban porque no podían estar solos, que no pensaron que España era tan duro, entonces yo dije 'tengo que contar mi historia', dejar un legado y sin pretender que fuese la única, pero que simbolizara la lucha de todas las mujeres valientes que agarramos nuestros trapitos, los metemos a la maleta y nos aventuramos sin conocer nada", expresó. A partir de ahí, su trabajo tomó nuevas dimensiones. Un año después, fundó "Xatruch 504", un periódico gratuito dirigido a la comunidad migrante, considerado el primer medio hondureño impreso en España y el primero latinoamericano de este tipo liderado por una mujer en Europa. El proyecto busca dar visibilidad a temas culturales, sociales y comunitarios, y se distribuye en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Girona, Andalucía y Sevilla. “Es un vehículo para que nuestra comunidad esté informada”, explicó Brenda.

Respuestas

Paralelamente, continuó escribiendo. Su segundo libro "Mereces lo que sueñas" profundiza en su historia personal y en la importancia de trabajar por los objetivos. Luego, lanzó su tercer libro "A cara descubierta", incluyendo a 9 migrantes de varios países, que cuentan en él su experiencia, con el apoyo de la Biblioteca Humana delPlan comunitario de la Barceloneta. Actualmente prepara una nueva obra titulada "La vida es un ratito", inspirada en una experiencia personal que la llevó a replantearse el valor del tiempo tras enfrentar problemas de salud con una pancreatitis aguda. En 2024, Zambrano amplió su trayectoria en España al incursionar en la política como candidata a diputada por el Partido por un Mundo Más Justo en Barcelona (M+J). Según relató, esta participación la convirtió en la primera hondureña en aspirar a un cargo político en España, un hecho relevante dentro de su proceso de integración y representación de la comunidad migrante. "Podemos llegar hasta donde nosotros queremos llegar, no importa el lugar o temática", sostuvo en la entrevista.

Como si fuera poco, hace cuatro años, la compatriota emprendió instalando una lavandería exprés en Barcelona (donde radica), un negocio que le permite tener mayor flexibilidad y dedicar tiempo a sus proyectos. “Necesitaba algo que me diera tiempo, porque además me encanta viajar y conozco ya casi todo Europa. Ahora, con la lavandería, puedo dedicarle tiempo a lo que me gusta porque como eso lo manejo a través del teléfono, voy cada tres días a hacer caja y a limpiar", contó.