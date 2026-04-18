“Mis hijos quedaron en tres casas diferentes”: Brenda llegó sola a España y hoy inspira a otros

"Yo miraba cómo a la gente le costaba adaptarse, decían que mejor se regresaban porque no podían estar solos, que no pensaron que España era tan duro, entonces yo dije 'tengo que contar mi historia', dejar un legado y sin pretender que fuese la única, pero que simbolizara la lucha de todas las mujeres valientes que agarramos nuestros trapitos, los metemos a la maleta y nos aventuramos sin conocer nada", expresó.A partir de ahí, su trabajo tomó nuevas dimensiones. Un año después, fundó "Xatruch 504", un periódico gratuito dirigido a la comunidad migrante, considerado el primer medio hondureño impreso en España y el primero latinoamericano de este tipo liderado por una mujer en Europa.El proyecto busca dar visibilidad a temas culturales, sociales y comunitarios, y se distribuye en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Girona, Andalucía y Sevilla. “Es un vehículo para que nuestra comunidad esté informada”, explicó Brenda.