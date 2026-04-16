“Pasivos contingentes” sustituyen partida confidencial con L5,200 millones

El Presupuesto General de la República 2026 reformulado fue reducido en casi L25 mil millones, ubicándose en un monto total de <b>L444,265.8 millones</b>.La modificación indica un ajuste importante en la planificación fiscal del Estado, en el que se han redefinido prioridades de gasto y reordenado asignaciones en distintas instituciones, acorde al plan de Gobierno del presidente<b> Nasry Asfura.</b>Dentro de los principales cambios sectoriales, el área de Educación registró una disminución presupuestaria, al pasar de más de L48 mil millones a un poco más de L46 mil millones.En contraste, el sector Salud presentó un incremento, al elevarse de aproximadamente L29 mil millones a cerca de L31 mil millones, lo que evidencia una reorientación parcial de recursos hacia este rubro.Asimismo, el proceso de reformulación del presupuesto ha incluido la eliminación de varias instituciones públicas, en el marco de una estrategia orientada a reducir el gasto y mejorar la eficiencia del aparato estatal.Paralelamente, se han incorporado nuevas estructuras administrativas, entre ellas la denominada “<b>Administración de pasivos contingentes e imprevistos".</b>