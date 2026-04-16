“Pasivos contingentes” sustituyen partida confidencial con L5,200 millones

Tegucigalpa, Honduras.

La denominada “partida confidencial” o partida 449, tradicionalmente administrada por el Poder Ejecutivo, fue reclasificada en el presupuesto reformulado 2026 bajo el nombre de “Administración de pasivos contingentes”, con una asignación de L5.,200 millones. De acuerdo con el proyecto presupuestario de 2025, los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC) contemplaban un monto de L5,800 millones. Sin embargo, en la nueva estructura presupuestaria 2026 este rubro aparece con una reducción y una reorganización interna. En la distribución actual, los SFAC figuran con una asignación de aproximadamente L62 millones, mientras que la mayor parte de los recursos fue trasladada a la nueva categoría llamada “Administración de pasivos contingentes e imprevistos” (APCI). Este medio consultó al ministro de Finanzas, Emilio Hércules, para conocer las razones de la reclasificación y los criterios técnicos utilizados en la reestructuración del gasto, pero no hubo respuesta.

Cambios

El Presupuesto General de la República 2026 reformulado fue reducido en casi L25 mil millones, ubicándose en un monto total de L444,265.8 millones. La modificación indica un ajuste importante en la planificación fiscal del Estado, en el que se han redefinido prioridades de gasto y reordenado asignaciones en distintas instituciones, acorde al plan de Gobierno del presidente Nasry Asfura. Dentro de los principales cambios sectoriales, el área de Educación registró una disminución presupuestaria, al pasar de más de L48 mil millones a un poco más de L46 mil millones. En contraste, el sector Salud presentó un incremento, al elevarse de aproximadamente L29 mil millones a cerca de L31 mil millones, lo que evidencia una reorientación parcial de recursos hacia este rubro. Asimismo, el proceso de reformulación del presupuesto ha incluido la eliminación de varias instituciones públicas, en el marco de una estrategia orientada a reducir el gasto y mejorar la eficiencia del aparato estatal. Paralelamente, se han incorporado nuevas estructuras administrativas, entre ellas la denominada “Administración de pasivos contingentes e imprevistos".