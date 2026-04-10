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Gobierno ejecutó L57.1 millones de partida confidencial del Poder Ejecutivo

En 1.2% se ha erogado la asignación de los Servicios Financieros de la Administración Central a la fecha y sin haberse aprobado el presupuesto de este año

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 10:01 -
  • Álvaro Mejía
Gobierno ejecutó L57.1 millones de partida confidencial del Poder Ejecutivo

Hondureño cuenta lempiras en una agencia bancaria. Fotografía referencial.

​​Tegucigalpa.

La partida confidencial del Poder Ejecutivo se mantiene vigente sin importar la afiliación política del gobierno de turno.

LA PRENSA constató con base a datos oficiales que hasta este jueves la partida 449 correspondiente a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC) refleja una ejecución del 1.2% equivalente a 57.1 millones de lempiras.

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La asignación de esta cuenta suma los 4,683.9 millones de lempiras en el presupuesto prorrogado 2025, por lo que queda disponible un saldo de L4,621.4 millones.

En el cuatrienio comprendido entre el 2022 a 2025 solo en un período se gastó los fondos de los SFAC, específicamente el último año del gobierno de Xiomara Castro cuando se erogó 596.6 millones de lempiras.

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La partida 449 ascendió hasta los 15,885.5 millones de lempiras, sin embargo, fue objeto de modificación y se redujo el monto.

La composición de los SFAC va desde los beneficios temporales de los empleados, asignaciones de egresos por consignar, subsidios al igual que fideicomisos.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Redaccion@laprensa.hn

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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