Gobierno ejecutó L57.1 millones de partida confidencial del Poder Ejecutivo

​​Tegucigalpa.

La partida confidencial del Poder Ejecutivo se mantiene vigente sin importar la afiliación política del gobierno de turno. LA PRENSA constató con base a datos oficiales que hasta este jueves la partida 449 correspondiente a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC) refleja una ejecución del 1.2% equivalente a 57.1 millones de lempiras.

La asignación de esta cuenta suma los 4,683.9 millones de lempiras en el presupuesto prorrogado 2025, por lo que queda disponible un saldo de L4,621.4 millones. En el cuatrienio comprendido entre el 2022 a 2025 solo en un período se gastó los fondos de los SFAC, específicamente el último año del gobierno de Xiomara Castro cuando se erogó 596.6 millones de lempiras.