Presupuesto reformulado 2026 recortó L1.4 millones al IAIP

Para los expertos, la institución debía fortalecerse, pues una disminución de recursos podría afectar la capacidad operativa, limitando el acceso a información pública y debilitando uno de los principales mecanismos de control ciudadano

Presupuesto reformulado 2026 recortó L1.4 millones al IAIP

Aunque las autoridades del IAIP aspiraban a un presupuesto de L100 millones este año, este terminó reduciéndose

 Foto: Archivo/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

El presupuesto reformulado para 2026 introdujo una reducción en la asignación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), una institución clave para garantizar el acceso a la información estatal y utilizada de forma constante por periodistas, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general.

De acuerdo con los datos oficiales, su presupuesto pasó de una propuesta inicial de L45 millones en el proyecto presentado en septiembre de 2025 a un monto ajustado de L43.6 millones, lo que representa un recorte de aproximadamente L1.4 millones.

A inicios de abril, este medio conoció que el IAIP pretendía aumentar su presupuesto a L100 millones para impulsar sus proyectos, pero no fue así.

Hermes Omar Moncada, comisionado presidente del IAIP, señaló que “estamos tratando y buscando el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Con el gobierno del presidente Nasry Asfura y el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sentimos y creemos que en verdad que el IAIP tendrá una inyección presupuestaria mayor”.

"Eso significa poder alcanzar una gran cantidad de objetivos que nos hemos trazado. Sobre todo tener esa posibilidad de descentralización, como dice el presidente Asfura, que es uno de los puntos fundamentales del presidente de la República y es por eso que nosotros quisiéramos llegar a la ciudadanía de tierra adentro con el derecho fundamental de la información pública”, agregó Moncada.

“Sentimos y creemos firmemente que este año, es el año del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se va a crecer si se nos aumenta el presupuesto. Tenemos un sinnúmero de herramientas y también tenemos anteproyectos ya construidos”, dijo el comisionado presidente del IAIP.

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La disminución en los recursos del IAIP contrasta con el comportamiento de otras instituciones dentro del mismo documento presupuestario.

Un ejemplo es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que en el presupuesto ascendió a L955 millones, superando la propuesta inicial de L503.7 millones, lo que equivale a un incremento aproximado del 89.6%.

Además, también figura la Procuraduría General de la República (PGR), que experimentó un incremento en su asignación al pasar de L322,462,939 en la propuesta original a L385,175,068 en el presupuesto reformulado 2026.

Estos ajustes demuestran una redistribución de recursos en la reformulación presupuestaria, en la que algunas entidades vieron reducidos sus fondos mientras otras registraron aumentos importantes, según el plan de Gobierno del presidente Nasry Asfura.

Sin embargo, la reducción en el IAIP abre cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, especialmente porque en los últimos años la demanda por transparencia y rendición de cuentas ha ido en aumento.

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Función

El IAIP es el ente encargado de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un mecanismo mediante el cual periodistas investigativos, organizaciones y ciudadanos solicitan datos sobre el uso de fondos públicos, contrataciones y decisiones gubernamentales.

A través de estas solicitudes se han conocido irregularidades, manejos discrecionales de recursos y detalles clave para el control ciudadano.

Una menor asignación presupuestaria a esta institución podría traducirse en limitaciones operativas para la institución, afectando su capacidad de respuesta a solicitudes de información, supervisión a entidades obligadas y promoción de políticas de transparencia.

Expertos consultados por este medio consideran que lo ideal hubiese sido más bien fortalecer la institución para mayor transparencia, porque en la práctica se podrían ralentizar procesos de acceso a datos públicos.

Consideran también que debilitar este tipo de instituciones impacta directamente en la calidad democrática, ya que restringe una de las principales herramientas de fiscalización social.

Sin embargo, otros consideran necesaria una transformación en la institución como el analista e investigador Lester Ramírez.

El experto señaló que entidades como el IAIP, el TSC y las fiscalías especializadas del Ministerio Público deben contar con planes claros de gestión presupuestaria, así como con indicadores de evaluación y capacidad de innovación.

“Deben tener un plan de qué van a hacer con los presupuestos y deben tener indicadores para evaluarlos y también una capacidad para innovar”, afirmó.

En particular, el entrevistado fue crítico con el desempeño del IAIP, al que describió como una institución “prácticamente congelada en el tiempo”, señalando que sus portales de transparencia no ofrecen información suficiente para la toma de decisiones ciudadanas.

En su análisis, esta debilidad institucional podría explicar la reducción de su presupuesto, al no haber logrado consolidarse como un actor clave en materia de transparencia.

"Mire lo que le ha sucedido al TSC, le han duplicado el presupuesto porque este Gobierno le está apostando a las auditorías concurrentes, a las auditorías preventivas y al trabajo de acompañanmiento a estos decretos de emergencia, pero IAIP siendo una entidad colegiada, creo que también debe mostrar un poco de pensamiento fuera de la caja", agregó.

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Redacción web
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