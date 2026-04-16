Presupuesto reformulado 2026 recortó L1.4 millones al IAIP

Tegucigalpa, Honduras.

El presupuesto reformulado para 2026 introdujo una reducción en la asignación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), una institución clave para garantizar el acceso a la información estatal y utilizada de forma constante por periodistas, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general. De acuerdo con los datos oficiales, su presupuesto pasó de una propuesta inicial de L45 millones en el proyecto presentado en septiembre de 2025 a un monto ajustado de L43.6 millones, lo que representa un recorte de aproximadamente L1.4 millones. A inicios de abril, este medio conoció que el IAIP pretendía aumentar su presupuesto a L100 millones para impulsar sus proyectos, pero no fue así. Hermes Omar Moncada, comisionado presidente del IAIP, señaló que “estamos tratando y buscando el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Con el gobierno del presidente Nasry Asfura y el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sentimos y creemos que en verdad que el IAIP tendrá una inyección presupuestaria mayor”. "Eso significa poder alcanzar una gran cantidad de objetivos que nos hemos trazado. Sobre todo tener esa posibilidad de descentralización, como dice el presidente Asfura, que es uno de los puntos fundamentales del presidente de la República y es por eso que nosotros quisiéramos llegar a la ciudadanía de tierra adentro con el derecho fundamental de la información pública”, agregó Moncada. “Sentimos y creemos firmemente que este año, es el año del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se va a crecer si se nos aumenta el presupuesto. Tenemos un sinnúmero de herramientas y también tenemos anteproyectos ya construidos”, dijo el comisionado presidente del IAIP.

La disminución en los recursos del IAIP contrasta con el comportamiento de otras instituciones dentro del mismo documento presupuestario. Un ejemplo es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que en el presupuesto ascendió a L955 millones, superando la propuesta inicial de L503.7 millones, lo que equivale a un incremento aproximado del 89.6%. Además, también figura la Procuraduría General de la República (PGR), que experimentó un incremento en su asignación al pasar de L322,462,939 en la propuesta original a L385,175,068 en el presupuesto reformulado 2026. Estos ajustes demuestran una redistribución de recursos en la reformulación presupuestaria, en la que algunas entidades vieron reducidos sus fondos mientras otras registraron aumentos importantes, según el plan de Gobierno del presidente Nasry Asfura. Sin embargo, la reducción en el IAIP abre cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, especialmente porque en los últimos años la demanda por transparencia y rendición de cuentas ha ido en aumento.

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