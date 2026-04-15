Aumentan más de L3,000 millones presupuestos de cuatro instituciones

Las cuatro principales instituciones públicas de Honduras reflejan un incremento presupuestario superior a 3,000 millones de lempiras.
Estas entidades concentran el 23.2%, equivalente a 103,411.6 millones de lempiras, del presupuesto general reformulado de ingresos y egresos de la República para 2026, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras. Así se constató tras analizar el proyecto modificado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
A la Secretaría de Educación se le asignaron 46,460.1 millones de lempiras para este ejercicio fiscal, siendo la institución con el mayor aumento presupuestario: 3,704.4 millones más en comparación con 2025, cuando se le aprobaron 42,755.7 millones.
La Secretaría de Salud (Sesal) contará con 31,275.3 millones de lempiras, frente a los 29,270.7 millones del período anterior, lo que implica una variación de 2,004.6 millones.
En el caso de la Secretaría de Seguridad, reporta una subida presupuestaria de 1,830.3 millones de lempiras, por lo que dispondrá de 13,307.2 millones.
Por su parte, la Secretaría de Defensa (Sedena) pasa de 10,844.8 millones a 12,369 millones de lempiras, lo que representa un crecimiento interanual de 1,524.2 millones.
Para la administración central se destinarán 263,807.1 millones de lempiras del presupuesto reformulado 2026, lo que representa una disminución del 1.1% (2,860.5 millones) respecto al instrumento de desarrollo 2025.
En contraste, a la administración descentralizada se le asignarán 180,458.7 millones de lempiras, lo que implica un incremento de 16,170.3 millones respecto a lo aprobado el año anterior, equivalente a un 9.9%.
Aunque las autoridades de Finanzas sostienen que con la reformulación del presupuesto 2026 se redujo el monto en 5.3% —equivalente a 24,938.2 millones de lempiras— en relación con el presentado el año pasado (469,249 millones), el análisis comparativo muestra diferencias frente a ese argumento.
Históricamente, los presupuestos han mostrado una tendencia al alza. El revisado por la actual administración se incrementó en 3.1% (13,358 millones de lempiras) en comparación con el presupuesto de 2025. Tras su reformulación, el documento fue aprobado en Consejo de Ministros y remitido al Congreso Nacional (CN).
Grupos de gasto
El gasto corriente, que incluye el pago de salarios del personal permanente y temporal, deuda, adquisición de materiales y mobiliario para el funcionamiento operativo de las instituciones públicas, mantiene una tendencia al alza.
La partida de servicios personales alcanza los 116,363.5 millones de lempiras, con un aumento del 11.7% (12,148.5 millones). La variación respecto a lo recomendado para el ejercicio fiscal vigente es de 548.9 millones de lempiras.
En contraste, los activos financieros evidencian una reducción de 39,466.9 millones de lempiras. En el instrumento presentado en septiembre de 2025 se sugirieron 83,041.7 millones para este grupo de gasto, pero fue reformulado a 43,574.8 millones.
Esto implica que la actual administración reducirá la concesión de préstamos a corto y largo plazo, así como aportes de capital, compra de acciones y títulos valores gubernamentales.
Emilio Hernández Hércules, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), aseguró que “más del 70% de las fuentes que financiarán este presupuesto son nacionales, es decir, provienen de los tributos que pagan los hondureños y que ingresan al tesoro nacional”.
“Estamos priorizando áreas clave como la salud, educación, protección social y seguridad”, destacó el funcionario.
El titular de Sefin afirmó que el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se duplicó: en 2025 se le aprobaron 451.6 millones de lempiras y ahora contará con 955 millones.
Se espera que el instrumento reformulado sea sometido a discusión y aprobación en el Congreso Nacional en los próximos días, luego de reuniones de socialización con distintas instituciones del sector público, incluidas las alcaldías municipales.
Ante la falta del Presupuesto General de la República para este año, se prorrogó el correspondiente a 2025, que hasta ayer registraba una ejecución del 17.4%, equivalente a 77,016.8 millones de lempiras.