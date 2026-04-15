Aumentan más de L3,000 millones presupuestos de cuatro instituciones

Tegucigalpa, Honduras

Las cuatro principales instituciones públicas de Honduras reflejan un incremento presupuestario superior a 3,000 millones de lempiras. Estas entidades concentran el 23.2%, equivalente a 103,411.6 millones de lempiras, del presupuesto general reformulado de ingresos y egresos de la República para 2026, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras. Así se constató tras analizar el proyecto modificado por la Secretaría de Finanzas (Sefin). A la Secretaría de Educación se le asignaron 46,460.1 millones de lempiras para este ejercicio fiscal, siendo la institución con el mayor aumento presupuestario: 3,704.4 millones más en comparación con 2025, cuando se le aprobaron 42,755.7 millones.

La Secretaría de Salud (Sesal) contará con 31,275.3 millones de lempiras, frente a los 29,270.7 millones del período anterior, lo que implica una variación de 2,004.6 millones. En el caso de la Secretaría de Seguridad, reporta una subida presupuestaria de 1,830.3 millones de lempiras, por lo que dispondrá de 13,307.2 millones. Por su parte, la Secretaría de Defensa (Sedena) pasa de 10,844.8 millones a 12,369 millones de lempiras, lo que representa un crecimiento interanual de 1,524.2 millones. Para la administración central se destinarán 263,807.1 millones de lempiras del presupuesto reformulado 2026, lo que representa una disminución del 1.1% (2,860.5 millones) respecto al instrumento de desarrollo 2025. En contraste, a la administración descentralizada se le asignarán 180,458.7 millones de lempiras, lo que implica un incremento de 16,170.3 millones respecto a lo aprobado el año anterior, equivalente a un 9.9%.

Aunque las autoridades de Finanzas sostienen que con la reformulación del presupuesto 2026 se redujo el monto en 5.3% —equivalente a 24,938.2 millones de lempiras— en relación con el presentado el año pasado (469,249 millones), el análisis comparativo muestra diferencias frente a ese argumento. Históricamente, los presupuestos han mostrado una tendencia al alza. El revisado por la actual administración se incrementó en 3.1% (13,358 millones de lempiras) en comparación con el presupuesto de 2025. Tras su reformulación, el documento fue aprobado en Consejo de Ministros y remitido al Congreso Nacional (CN).

Grupos de gasto