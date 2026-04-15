Ana Paola Hall y Cossette López comparecerán en audiencias de juicio político en Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial de Juicio Político, anunció la tarde de este miércoles la reapertura de la etapa de audiencias a testigos en el proceso que se desarrolla en el Congreso Nacional.

Como parte de esta fase, fueron convocadas las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, quienes comparecerán ante la comisión a partir de las 2:00 de la tarde.

La citación se produce luego de que ambas funcionarias solicitaran formalmente su participación.