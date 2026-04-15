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Ana Paola Hall y Cossette López comparecerán en audiencias de juicio político en Congreso

Consejeras del CNE comparecerán ante comisión de juicio político tras solicitar participación voluntaria

Ana Paola Hall y Cossette López comparecerán en audiencias de juicio político en Congreso

Consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall.
Tegucigalpa, Honduras.

Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial de Juicio Político, anunció la tarde de este miércoles la reapertura de la etapa de audiencias a testigos en el proceso que se desarrolla en el Congreso Nacional.

Como parte de esta fase, fueron convocadas las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, quienes comparecerán ante la comisión a partir de las 2:00 de la tarde.

La citación se produce luego de que ambas funcionarias solicitaran formalmente su participación.

Consejeras del CNE comparecen a las 2:00 pm ante comisión de juicio político

En el documento, las consejeras manifestaron su intención de comparecer de manera voluntaria y presencial ante la comisión legislativa.

El objetivo de su comparecencia, según el escrito, es “exponer de forma integral los hechos que constituyen la verdad histórica del proceso electoral 2025”.

La reapertura de las audiencias marca una nueva etapa en el proceso de juicio político, en el que se busca recabar testimonios clave para el análisis de los hechos bajo investigación.

Desde la comisión, se indicó que estas comparecencias permitirán ampliar la información disponible y fortalecer la toma de decisiones en el procedimiento legislativo.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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