Consejeras del CNE piden comparecer ante comisión de juicio político

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y Cossette López Osorio, solicitaron formalmente comparecer de manera voluntaria y presencial como testigos ante la comisión especial del Congreso Nacional que sigue los juicios políticos relacionados con funcionarios electorales, entre ellos Marlon Ochoa, del CNE.

La petición fue dirigida a la diputada Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial de Juicio Político, mediante un oficio fechado el 15 de abril de 2026 en Tegucigalpa.

En el documento, las consejeras expresan su intención de comparecer para presentar formal solicitud de "realizar una comparecencia de manera voluntaria y presencial”, con el propósito de “exponer de forma integral los hechos que constituyen la verdad histórica del proceso electoral 2025”.

Asimismo, señalan que el CNE ya ha aportado información y documentación relevante de respaldo sobre diversos hechos que fundamentan los procesos de juicios políticos en curso, y que varios funcionarios y exfuncionarios han rendido testimonio.

No obstante, consideran necesario presentarse personalmente para detallar lo que califican como un “ataque sistemático contra el sistema electoral”, el cual, según el escrito, fue “atribuido a diversos actores de la administración anterior, con el propósito de someter al órgano electoral, impedir la culminación del proceso y permanecer ilegalmente en el poder”.

En el oficio también subrayan la gravedad del contexto nacional, al afirmar que “Honduras atravesó uno de los momentos más críticos de su vida democrática”, por lo que remarcan que “el pueblo hondureño tiene derecho de conocer la verdad y estamos en plena disposición de exponerla”.

Las consejeras advierten además que estos hechos no deben repetirse, señalando que se trata de situaciones “de extrema gravedad, que atentaron contra los fundamentos democráticos del país”.

En esa línea, enfatizan que “la verdad histórica debe quedar consignada en la memoria colectiva de todos los sectores de la sociedad”, como un recordatorio de lo que “no debe ser tolerado, minimizado o normalizado ni en Honduras, ni en ningún otro país del mundo”.

Hall y López Osorio aclaran que su comparecencia se realiza “sin perjuicio de las demás acciones que individualmente hemos entablado para la deducción de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan”, y concluyen indicando que quedan a la espera de una respuesta por parte del Congreso Nacional.