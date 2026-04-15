Grilletes, reformas penales y pago digital: así es el nuevo plan contra la criminalidad

Tegucigalpa, Honduras

Con el foco puesto en dos de los delitos que más golpean a la población, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) acordó en su primera sesión oficial un paquete de acciones para endurecer la respuesta del Estado frente a la extorsión y los femicidios, en medio de la presión por resultados ante la violencia.

La reunión fue convocada y presidida por el mandatario Nasry Asfura, con la participación de representantes de los tres poderes del Estado y operadores de justicia.

José Augusto Argueta, secretario de Comunicaciones, informó que una de las prioridades es reforzar el castigo al femicidio mediante reformas al Código Penal.

“Este es un mensaje claro, porque vamos a proteger la vida de nuestras mujeres”, expresó. Detalló que las modificaciones buscan no solo aumentar las penas, sino también fortalecer la capacidad investigativa de las instituciones encargadas de estos casos.