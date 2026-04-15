Cercano a JOH y con experiencia en inteligencia: el nuevo director de la DNII

Después de este episodio, Aldana dejó el área de caballería y se trasladó al campo de inteligencia.En 2015, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cnds-nombra-a-nuevos-directores-de-inteligencia-EDEH791432" target="_blank">Hernández lo designó como director de la DNII en sustitución de Julián Pacheco Tinoco</a>, según las fuentes.Durante su gestión al frente de la DNII también fungió como secretario ejecutivo del CNDS, instancia encargada de administrar los recursos de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/tasa-seguridad-fideicomiso-violencia-homicidios-honduras-HDLP1356313" target="_blank">Tasa de Seguridad</a>. En ese periodo se autorizaron compras millonarias para distintas instituciones vinculadas a la seguridad, entre ellas las Fuerzas Armadas, en medio de denuncias periodísticas por el uso de esos fondos.Compañeros de armas describen a Aldana como un oficial cercano a Hernández. En esta nueva designación sustituye al comisionado de policía <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/xiomara-castro-dirige-cnds-reactivala-direccion-investigacion-GM9853293" target="_blank">Raúl Mejía Erazo, nombrado durante la administración de Xiomara Castro.</a> La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia fue creada en mayo de 2012 como órgano ejecutor de las políticas del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Su decreto legislativo (211-2012) fue aprobado ese mismo año y publicado en el diario oficial La Gaceta el 15 de abril de 2013, conforme al acuerdo DNII-001-2013.