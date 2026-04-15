Cercano a JOH y con experiencia en inteligencia: el nuevo director de la DNII

Tegucigalpa, Honduras.-

En el ámbito militar, el coronel Roberto Aldana Zelaya, designado por segunda ocasión como titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), cuenta con una trayectoria estrechamente vinculada a esa institución y a administraciones de línea nacionalista. En su hoja de vida figura su desempeño como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) durante el gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández (JOH). Este martes, el presidente Nasry Asfura nombró nuevamente a Aldana al frente de la DNII, cargo que ya había ocupado en dos administraciones anteriores de corte nacionalista. Como secretario ejecutivo, la firma de Aldana aparece en resoluciones del CNDS relacionadas con el manejo de más de 30,000 millones de lempiras provenientes de la Tasa de Seguridad. Estos recursos no han sido investigados por el Ministerio Público, pero sí han sido objeto de procesos en la justicia de Estados Unidos, que llevó a prisión al excoordinador del fideicomiso, Juan Ramón Molina, y a su exdirector ejecutivo, Roberto Cosenza.

Trayectoria de Aldana

De acuerdo con testimonios de compañeros de armas, Aldana ha tenido una carrera irregular dentro de las Fuerzas Armadas (FF AA). A finales de la década de 1980 e inicios de los 90 fue compañero de Hernández en el Liceo Militar del Norte, donde se graduó como subteniente de reserva. Posteriormente, fue becado en Venezuela, donde en 1991 obtuvo el grado de subteniente en el área de caballería. Según dos fuentes militares, al regresar a Honduras fue asignado al Segundo Regimiento de Caballería Blindada. En 1993, mientras estaba destacado en Choluteca, tenía la responsabilidad de resguardar puntos ciegos en la frontera. “Estando en frontera, fue trasladado de la aduana del Guasaule, al puesto fronterizo de Palo Verde, jurisdicción de Concepción de María, Choluteca, ahí en un simulacro de patrullaje, con su propia mano se disparó y la bala le rozó la barriga (abdomen), fingiendo un ataque de los piricuacos (combatientes sandinistas), ordenando a los soldados a que dispararan sin ningún tipo de amenaza”, relató la fuente. Una segunda fuente confirmó esta versión y añadió que Aldana fue relevado del cargo y estuvo cerca de recibir una condecoración por un supuesto enfrentamiento con fuerzas sandinistas. “Pero ante las sospechas, las Fuerzas Armadas nombraron una comisión- donde participaron el entonces teniente José Humberto Pérez y el entonces capitán Maldonado Ramírez Víctoriano- para investigar el caso, comprobando que Aldana se pegó el tiro” por error, contó. Ambos oficiales señalaron que, tras lo ocurrido, se recomendó su separación de la institución militar; sin embargo, la intervención de su tío, el entonces teniente coronel Mario Augusto Barahona Aldana, evitó que fuera dado de baja.